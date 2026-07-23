Continúa, aunque controlado, el incendio forestal en As Pontes, y quedó extinguido el de Ares

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Un incendio forestal declarado en la tarde de este miércoles en la parroquia de Vilavella , del municipio de As Pontes, y que quemó cerca de cinco hectáreas está controlado desde las diez y media de la noche si bien los equipo de Medio Rural continuaban a las 12,30 horas de este jueves en la labor para extinguirlo

Según informaron fuentes de la Consellería do Medio Rural el fuego comenzó a las 14,33 horas del miércoles y en las tareas de extinción trabajan de forma acumulada: seis agentes y catorce brigadas, auxiliados por dos helicópteros, y seis motobombas.

EXTINGUIDO EL INCENDIO EN MONTEFARO, ARES

Sobre las dos y media de la tarde de este miércoles se había declarado un incendio forestal en la zona de Montefaro, en el Municipio de Ares, entre Cervás y Monasterio, muy cerca de varias viviendas de Cervás. Según fuentes de la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, sobre las 18,53 horas el incendio estaba en la fase de «controlado» y el fuego se había extendido por 0,85 hectáreas de terreno, gran parte arbolado, quedando totalmente extinguido a las doce de la noche.

En la extinción del incendio colaboraron por parte de personal de la Xunta, cuatro agentes y cinco brigadas auxiliados por seis motobombas y dos helicópteros. Asimismo trabajaron en la extinción efectivos del Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES) de Mugardos.También acudieron a la zona efectivos de la Guardia Civil y Policía Local de Ares así como dos voluntarios que se unieron en las labores para sofocar el fuego.

A las 18,53, en nuevo informe de la consellería de Medio Rural el fuego había sido controlado, realizándose los trabajos finales para su extinción.