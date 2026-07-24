El PSOE de Ferrol propone mejorar el acceso a San Felipe con códigos QR y un periodo de aviso antes de imponer sanciones

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El Grupo Municipal Socialista de Ferrol ha propuesto al gobierno local una serie de medidas para mejorar la implantación del nuevo sistema de regulación del tráfico en San Felipe. Entre ellas, plantea reforzar la información disponible mediante la instalación de códigos QR en la señalización de acceso y establecer un periodo de adaptación en el que se informe a los conductores antes de imponer sanciones.

Las propuestas fueron trasladadas por el concejal Julián Reina durante la Comisión de Urbanismo, donde también solicitó información sobre el estado de la señalización instalada y sobre el procedimiento para autorizar el acceso de repartidores, comerciantes y otros servicios que necesitan acceder habitualmente al núcleo.

Proponen incorporar códigos QR a la señalización

El edil socialista considera que la instalación de carteles con códigos QR permitiría a vecinos, transportistas y visitantes consultar desde el teléfono móvil la normativa vigente, conocer los requisitos para obtener autorización de acceso y acceder directamente al portal municipal para tramitar los permisos.

A juicio del PSOE, esta medida contribuiría a reducir la confusión y agilizar los trámites para las personas que necesitan acceder de forma habitual a San Felipe.

El PSOE pide advertencias antes que multas

Julián Reina también defendió la conveniencia de aplicar un criterio «pedagóxico e preventivo» durante la puesta en marcha de la nueva regulación del tráfico.

Por ello, propuso que, ante la primera infracción detectada, el Concello emita una advertencia informativa en lugar de una sanción económica, con el objetivo de facilitar la adaptación de vecinos y conductores habituales al nuevo sistema.

Desde el Grupo Municipal Socialista consideran que cualquier regulación del tráfico en una zona como San Felipe debe ir acompañada de una adecuada información a la ciudadanía y de facilidades administrativas para los residentes y los servicios que desarrollan su actividad en este entorno.