O Parrulo Ferrol incorpora a Jorge Quelle para las dos próximas temporadas

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O Parrulo Ferrol continúa dando forma a su plantilla para la temporada 2026-2027 con el fichaje de Jorge Quelle, que se compromete con la entidad ferrolana para las dos próximas temporadas.

A sus 23 años, el jugador gallego aterriza en Ferrol después de acumular experiencia en el fútbol sala nacional, donde ha defendido las camisetas de Burela FS, Real Betis Futsal y Colo Colo Zaragoza, además de haber formado parte de las categorías inferiores de la selección española.

Un joven con experiencia en la élite

Pese a su juventud, Jorge Quelle ya cuenta con un recorrido destacado en el fútbol sala español, lo que convierte su incorporación en una apuesta por un jugador con presente y margen de crecimiento.

Desde O Parrulo Ferrol consideran que su perfil encaja con la filosofía del nuevo proyecto deportivo, basado en la incorporación de jóvenes talentos con capacidad para competir al máximo nivel.

Inteligencia táctica y calidad con el balón

El nuevo jugador parrulo destaca por su comprensión del juego, su capacidad para interpretar diferentes situaciones tácticas y su facilidad para asociarse con sus compañeros.

Además de su visión de juego y su calidad técnica, Jorge Quelle sobresale por su golpeo de balón y por desenvolverse con solvencia en espacios reducidos, características que le permiten participar tanto en la creación como en la finalización de las jugadas.

Su polivalencia también le permite desempeñar diferentes funciones tácticas, incluyendo situaciones de portero-jugador tanto en ataque como en defensa.

Un perfil comprometido con el juego colectivo

Más allá de sus cualidades deportivas, el club destaca la mentalidad colectiva del futbolista, al que define como un jugador comprometido con el equipo y con una gran capacidad de trabajo.

O Parrulo Ferrol considera que su incorporación refuerza la apuesta de la entidad por el talento gallego y por futbolistas capaces de convertirse en referentes para la cantera.

Un fichaje con la vista puesta en el futuro

Con la llegada de Jorge Quelle, el conjunto ferrolano continúa avanzando en la confección de una plantilla que combina juventud, proyección y experiencia competitiva.

El club confía en que el ala gallego se convierta en una pieza importante dentro del nuevo proyecto deportivo y contribuya tanto al crecimiento del equipo como al fortalecimiento del vínculo entre O Parrulo Ferrol, la ciudad y su cantera.