Ferrol acogerá en septiembre la 39ª Copa Galicia Sénior Femenina de baloncesto

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Ferrol será la sede de la 39ª Copa Galicia Sénior Femenina de baloncesto, una competición que se disputará los días 11 y 12 de septiembre en el pabellón de A Malata y que reunirá a los cuatro principales referentes del baloncesto femenino gallego.

El anuncio fue realizado este jueves en el Concello de Ferrol por el alcalde, José Manuel Rey Varela, acompañado por el concejal de Deportes, Ricardo Aldrey; el presidente de la gestora de la Federación Galega de Baloncesto (Fegaba), Julio Bernárdez; y el presidente del Baxi Ferrol, Santiago Rey.

Cuatro equipos lucharán por el título gallego

La competición contará con la participación del Baxi Ferrol, Durán Maquinaria Ensino, Celta Femxa Zorka y Sparking Truth Maristas Coruña, los cuatro equipos que actualmente representan la élite del baloncesto femenino gallego.

El torneo permitirá volver a reunir en Ferrol a algunas de las mejores jugadoras de la comunidad en una de las citas más destacadas del calendario autonómico de pretemporada, tras la cita celebrada en Narón en el pasado año.

Presentación oficial en las próximas semanas

La organización ha avanzado que en próximas fechas tendrá lugar la presentación oficial del campeonato, en la que se darán a conocer todos los detalles del torneo.

La celebración de esta 39ª Copa Galicia Sénior Femenina será posible gracias a la colaboración entre el Concello de Ferrol, la Federación Galega de Baloncesto y el Baxi Ferrol.