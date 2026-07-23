Ismael Fernández asume el banquillo del senior masculino del Costa Ártabra

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El Club Baloncesto Base Costa Ártabra ha anunciado el nombramiento de Ismael «Izzy» Fernández como nuevo entrenador del senior masculino, iniciando así una nueva etapa en la entidad después de poner fin a una trayectoria de ocho temporadas consecutivas como jugador del primer equipo.

El técnico toma las riendas de un conjunto que volverá a competir en Primera División Gallega con el objetivo de consolidar un proyecto estable y recuperar una identidad propia dentro del baloncesto ferrolano.

Un nuevo ciclo basado en la identidad del equipo

Tras una temporada en la que los resultados estuvieron por debajo de las expectativas, el Costa Ártabra apuesta por un cambio de rumbo en el que la construcción de un proyecto sólido y sostenible será la prioridad.

Fernández explicó que el club no se marca metas clasificatorias inmediatas y que el principal objetivo pasa por recuperar una forma de competir reconocible. «No nos marcamos objetivos clasificatorios a corto plazo. Lo primero es recuperar una identidad, que jugadores, club y aficionados disfruten del camino y que el equipo tenga una forma de competir reconocible. Los resultados serán consecuencia del trabajo«, afirmó.

Fortalecer el vínculo entre la cantera y el primer equipo

Otro de los ejes del nuevo proyecto será reforzar la conexión entre las categorías de formación, el equipo filial y el senior masculino.

La intención es facilitar que los jugadores formados en el club encuentren una progresión natural hasta el primer equipo y continúen desarrollándose tanto en el plano deportivo como personal.

«Queremos que exista una línea de trabajo común entre el júnior, el filial y el senior. Que los jugadores de la casa vean que hay un sitio para ellos y que el primer equipo sea un espacio donde seguir creciendo tanto deportiva como personalmente«, señaló el nuevo entrenador.

La continuidad del bloque, una prioridad

El Costa Ártabra ha trabajado durante las últimas semanas para mantener el núcleo de jugadores que ha competido en las últimas temporadas, convencido de que el sentimiento de pertenencia es uno de los principales valores del equipo.

Fernández destacó la unión existente dentro del vestuario como uno de los pilares sobre los que se sustentará el nuevo proyecto. «Este grupo siempre ha sido mucho más que una suma de jugadores. Llevamos años compartiendo entrenamientos, partidos, alegrías y momentos difíciles. Esa unión no se improvisa y queremos que siga siendo una de las señas de identidad del equipo«, aseguró.

Próximos anuncios para completar la plantilla

El club avanzó que en los próximos días dará a conocer las renovaciones y nuevas incorporaciones de la plantilla que afrontará la temporada en Primera División Gallega.

Asimismo, el nuevo entrenador destacó el compromiso mostrado por los jugadores durante las conversaciones mantenidas en las últimas semanas. «Muchos jugadores han recibido propuestas para cambiar de equipo y, aun así, no han tenido dudas a la hora de apostar por este proyecto. Para mí eso demuestra el compromiso que existe con este club, con este grupo y con la idea que queremos construir«, indicó.

Con este relevo en el banquillo, el Club Baloncesto Base Costa Ártabra inicia una nueva etapa con la intención de seguir siendo una referencia del baloncesto gallego y del baloncesto senior masculino en Ferrol, apostando por la estabilidad, la formación y el trabajo a largo plazo.