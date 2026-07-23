El FC Ortigueira recibe 12.000 € de subvención del Concello

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La concejala de Deportes, Isabel Rego, subraya la importancia de «recuperar un apoyo que consideramos básico a una entidad fundamental en el fomento del deporte en la juventud de Ortigueira”.

El alcalde de Ortigueira, Valentín Calvín, y la concejala de Deportes, Isabel Rego, firmaron este miércoles la concesión de una subvención nominativa al Fútbol Club Ortigueira, un apoyo que la entidad deportiva no recibía desde hace prácticamente una década. Al acto de firma, por parte del club asistieron su presidente, José Corral, y la secretaria del club, Dolores García.

El acuerdo contempla un apoyo económico que asciende a los 12.000 euros, una partida que ya estaba reservada en el actual presupuesto municipal. El principal objetivo es apoyar al FC Ortigueira para que continúe siendo un agente fundamental para la dinamización deportiva del municipio.

La entidad deportiva se ha erigido como un pilar básico en la promoción del deporte en el municipio, especialmente entre la población más joven. Buen ejemplo de ello es el campus deportivo que, ahora mismo, está finalizando su primer turno. En él, niños de 6 a 16 años practican deportes como el pádel, el voleibol, el baloncesto, la natación o, por supuesto, el fútbol. Del 3 al 7 de agosto será el segundo turno de esta actividad que combina a la perfección deporte, salud, diversión y conciliación.

Otro ejemplo de la integración a través del deporte que fomenta el FC Ortigueira es la puesta en marcha a inicios de este año de un equipo Genuine, en colaboración con el propio Concello y la Asociación ASPROMOR. Esta iniciativa ha tenido una acogida inmejorable entre los y las deportistas y también entre los vecinos.

La concejala de Deportes, Isabel Rego, subraya la importancia de recuperar un apoyo “que consideramos básico a una entidad fundamental en el fomento del deporte en nuestro municipio”. Tanto Rego como Calvín celebran que, gracias al nuevo presupuesto, se puedan instrumentalizar apoyos tan necesarios como estos.