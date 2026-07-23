El nuevo campo de fútbol de Caranza estará listo la próxima semana y abrirá la temporada con una instalación completamente renovada

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Las obras de transformación del campo de fútbol de Caranza encaran ya su recta final. El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo; acompañados del concejal de Deportes, Ricardo Aldrey, la concejala de Urbanismo, Blanca García y la presidenta de la AVV de Caranza, Mapi Venancio; visitaron este jueves una actuación que ya alcanza el 80% de ejecución y que permitirá convertir los dos antiguos campos de fútbol 8 en un moderno terreno de juego de fútbol 11, que podrá dividirse nuevamente en dos campos de fútbol 8 en función de las necesidades.

La actuación está incluida dentro del proyecto de la ‘Cidade do Deporte’, impulsado conjuntamente por el Concello de Ferrol y la Xunta de Galicia y cofinanciado con fondos europeos. El objetivo es modernizar las instalaciones deportivas de la ciudad y dotarlas de mejores infraestructuras para el deporte base y la competición.

Durante la visita, los responsables institucionales comprobaron el avanzado estado de unas obras que, según anunció el alcalde, finalizarán antes del plazo previsto, permitiendo que las nuevas instalaciones estén operativas para el inicio de la próxima temporada.

Rey Varela destaca la transformación deportiva de Caranza

José Manuel Rey Varela aseguró que la renovación del campo de fútbol responde a una demanda histórica del barrio y del Galicia de Caranza, que durante años vio limitada su actividad por el mal estado de las instalaciones.

El regidor recordó que el terreno de juego había llegado a estar inhabilitado por la Federación para la celebración de competiciones oficiales y destacó que la actuación permitirá reforzar el deporte base en la ciudad. En este sentido, afirmó que «hoxe podemos comprobar que o que era un soño para o barrio de Caranza e para o Galicia de Caranza convértese xa nunha realidade«.

Asimismo, avanzó que las obras concluirán la próxima semana, antes del plazo inicialmente previsto, y subrayó que «a próxima tempada estará chea de nenos e nenas practicando deporte«.

El alcalde enmarcó esta actuación dentro del proceso de renovación de las instalaciones deportivas de Caranza, recordando que recientemente se adjudicaron las obras de mejora de la piscina del complejo Javier Gómez Noya por cerca de medio millón de euros, que está próxima la adjudicación de la Casa do Deporte y se actuará también en la pista polideportiva del CEIP Ledicia.

Rey Varela agradeció el respaldo económico de la Xunta de Galicia y destacó que «traballar xuntos é a mellor demostración de que todas as cousas se poden conseguir«, asegurando que la colaboración institucional está permitiendo acometer la mayor inversión deportiva realizada en Ferrol en muchos años.

Diego Calvo pone en valor la apuesta conjunta por el deporte

Por su parte, el conselleiro Diego Calvo felicitó al Concello por haber situado la mejora de las instalaciones deportivas entre las prioridades del mandato y recordó que el convenio firmado entre ambas administraciones permite actuar en numerosos espacios deportivos repartidos por toda la ciudad.

Calvo señaló que durante muchos años no se realizaron inversiones significativas en este ámbito y puso el campo de Caranza como ejemplo de esa situación, al recordar que ni siquiera podían disputarse competiciones oficiales debido a su estado.

El responsable autonómico destacó que el proyecto de la ‘Cidade do Deporte’ no se limita a una única instalación o a un solo barrio, sino que contempla actuaciones tanto en el casco urbano como en el rural, incluyendo campos de fútbol, pabellones, piscinas, la ciudad náutica de A Cabana, el entorno de FIMO o el estadio de A Malata.

En su intervención defendió que la inversión en infraestructuras deportivas va mucho más allá de la construcción de equipamientos, al considerar que «apostar polo deporte non é facer só infraestruturas, senón posibilitar que milleiros de nenos e nenas poidan practicar deporte«.

También agradeció la paciencia mostrada por el Galicia de Caranza y por la asociación vecinal del barrio durante el desarrollo del proyecto, mostrando su confianza en que las nuevas instalaciones servirán para impulsar durante muchos años la práctica deportiva y la vida social de Caranza.