Ferrol en Común reclama el mantenimiento urgente del campo anexo de A Malata por motivos de seguridad

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Ferrol en Común ha reclamado este jueves al gobierno municipal una actuación inmediata en el antiguo campo de entrenamiento del Racing de Ferrol, situado junto al estadio de A Malata, al considerar que su estado de conservación supone un riesgo para la seguridad y ofrece una imagen negativa de la ciudad.

La formación asegura que este espacio lleva años sin ser utilizado por el club y denuncia que la falta de mantenimiento ha provocado un importante deterioro de la parcela, con vegetación sin controlar, daños en el vallado perimetral y un aspecto de abandono visible desde el aparcamiento de autocaravanas y otros puntos de la zona.

Críticas por la falta de un proyecto para el espacio

Ferrol en Común sostiene que el desarrollo de la ciudad deportiva del Racing de Ferrol en Mandiá supone la renuncia al uso deportivo de este terreno, pero critica que el Concello tampoco haya definido un nuevo proyecto para el ámbito.

La formación considera «paradóxico que este goberno do anuncio permanente e poucos feitos, o goberno da suposta cidade do deporte, renuncie a este espazo privilexiado para a práctica deportiva«, al tiempo que reprocha la eliminación de otros campos de césped artificial para destinarlos a aparcamiento.

Recuerdan una moción aprobada por unanimidad

El grupo municipal recuerda que en septiembre de 2025 el Pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por Ferrol en Común para integrar este terreno en las zonas verdes de A Malata e incluir su mantenimiento dentro del contrato municipal de Parques y Jardines.

Según la formación, casi un año después esa iniciativa sigue sin ejecutarse, una situación que califica de «antidemocrático» y que, además, considera un riesgo debido al estado de la vegetación y a las altas temperaturas registradas durante el verano, alertando de la posibilidad de que pueda producirse un incendio.

Ferrol en Común insta al gobierno local a cumplir de forma inmediata el acuerdo plenario, argumentando que se trata de una cuestión que afecta tanto a la imagen de la ciudad como a la seguridad de vecinos y visitantes.