El barrio centro de Ferrol celebró la festividad de la Magdalena con actos organizados por la AVV que lleva su nombre

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

Este miércoles, día 22, el barrio de la Magdalena , declarado conjunto histórico-artístico en 1983, celebró por segundo año consecutivo su fiesta patronal en honor a la festividad de María Magdalena. Se trata de una iniciativa de la Asociación de vecinos La Magdalena.

Misa solemne

La festividad dió comienzo a las 11 horas, con la celebración de una misa solemne concelebrada en la Concatedral de San Xiao, por el párroco de la UPA, Antonio Rodríguez Basanta y el sacerdote Alfonso Gil Montalbo.

Entre los muchos asistentes al acto religioso se encontraban el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera ; el presidente de la Asociación de Vecinos «A Madalena», Pedro Sanz Sánchez; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle; el hermano mayor de la Cofradía de la Soledad, José Carlos Cal Celeiro; el presidente del Casino Ferrolano, Alberto Vázquez Santiago; y miembros de las Agrupaciones Musicales «Añoranzas» y «Bohemios«, entidades que son socios de honor de la AVV.

La Coral Polifónica Ferrolana “La Magdalena” se encargó de la parte coral-musical, finalizando con el «Salve Regina».

Palabras del presidente de la AVV

En el transcurso del acto religioso el presidente de la AVV, Pedro Sanz, tuvo la oportunidad de dirigir unas palabras a los asistentes.

«Bienvenidos a todos y gracias de corazón por acompañarnos. En nombre de la Asociación de Vecinos de La Magdalena, es un honor ver este templo lleno de vida, fe y comunidad para honrar a nuestra protectora en su día grande. La celebración de hoy no es una fecha más en el calendario. Nos encontramos en un año de profunda significación histórica para nuestra ciudad. Ferrol conmemora el tricentenario de su declaración como capital del Departamento Marítimo del Norte. Tres siglos de historia, de vinculación con el mar y de una identidad fuerte que se fraguó, precisamente, en las calles de este barrio ilustrado.

Por segunda vez en estos 300 años de historia compartida, nos reunimos en este acto religioso que organiza nuestra asociación. Un evento que ha cobrado una dimensión aún más profunda y espiritual desde el año pasado, cuando, por concesión de nuestro Obispo Diocesano, la Magdalena fue declarada oficialmente la patrona de nuestra asociación de vecinos».

«Este camino no lo recorremos solos. Hoy queremos expresar nuestro más profundo y sincero agradecimiento a la Cofradía de la Soledad. Su generosidad y colaboración son una pieza fundamental de este día, al cedernos desinteresadamente la bellísima imagen de la Magdalena para presidir estos actos. Pero su generosidad va mucho más allá de esta jornada: gracias a su sensibilidad y compromiso, permiten que la imagen permanezca durante todo el año aquí, en esta Concatedral de San Julián, para el culto, la devoción y el consuelo de todos los vecinos y fieles del barrio. Este reconocimiento eclesiástico y esta unión entre entidades no solo fortalecen nuestra fe, sino que sellan un compromiso inquebrantable: el de custodiar nuestras tradiciones, cuidar de nuestra gente y mantener vivo el legado que define al barrio de La Magdalena.

Nada de esto sería posible sin la implicación de cada uno de ustedes. Agradecemos a las autoridades que nos respaldan, a la parroquia, a la Diócesis, a la Cofradía de la Soledad, a los portadores, a la Agrupación Musical Acotaga, y al trabajo incansable de los miembros de la asociación. Pero, sobre todo, gracias a ustedes, los vecinos. Vuestra asistencia y vuestro calor son el verdadero motor que da sentido a esta celebración.

Que Santa María Magdalena nos siga guiando, uniendo como comunidad y protegiendo a nuestras familias. Sigamos construyendo juntos el futuro de este barrio que es el corazón de Ferrol».

Procesión por el barrio

Tras el culto, dió inicio la procesión con la imagen de María Magdalena, sobre un trono adornado con rosas blancas, llevado a hombros por un grupo de jóvenes portadores.

Participaron miembros de la cofradía de la Soledad y la parte musical estuvo a cargo de la Agrupación Musical ACOTAGA.

Con salida de la Concatedral, recorrió las calles Iglesia, Sánchez Barcaiztegui, Magdalena, Arce,Plaza de Amboage, Méndez Núñez, Real, y Sánchez Barcaiztegui con regreso a San Xiao en donde se dio un final religioso al desfile procesional.

Cabe destacar que la imagen de La Magdalena, propiedad de la Cofradía de la Soledad permanece expuesta al culto en la concatedral de San Xiao, gracias a la decisión de la Diócesis de Mondoñedo-Ferrol y, la colaboración de la Cofradía. en particular. «De esta forma, los ferrolanos podrán visitar a su vez al patrón de la ciudad y a la patrona del barrio durante todo el año» señalan desde la asociación vecinal.

Por la tarde, música y juegos

Ya por la tarde, a partir de las 18:30 horas, dió comienzo un pasarrúas a cargo de la Asociación Cultural Musical ACOTAGA.

Ante un buen número de ciudadanos el grupo musical ofreció al inicio de su recorrido unas cuantas piezas, muy aplaudidas por los asistentes.

Seguidamente iniciaron un recorrido por las calles Real, Tierra y Dolores, finalizando de nuevo en Amboage en donde ofrecieron varias piezas de música gallega. Y..hubo «propina» porque la banda inició un pequeño recorrido por las calles que rodean a la plaza, Arce, Real y Méndez Núñez.

Por último, entre las 19:30 y las 20:30 h. llegó el momento de la diversión para los más pequeños, con la celebración de una fiesta infantil abierta al público y gratuita, en la Plaza de Amboage y a cargo de “La Guagua”.

De esta forma, la Asociación de Vecinos de la Magdalena muestra su compromiso de dar continuidad a la Fiesta Patronal que ampliará su programación año a año, con el fin de convertirse en un referente festivo de la ciudad de Ferrol.