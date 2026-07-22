Ferrol en Común exige una actuación urgente en la antigua gasolinera de As Pías por su estado de abandono

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Ferrol en Común ha reclamado una intervención urgente en la antigua gasolinera de As Pías al considerar que el estado de deterioro en el que se encuentra supone un problema de seguridad, un impacto negativo para la imagen de la ciudad y un foco de degradación ambiental en uno de los principales accesos a Ferrol.

La formación recuerda que el pasado mes de febrero la Autoridad Portuaria anunció el desbloqueo del proyecto para reformar estas instalaciones y transformarlas en una nueva estación de servicio con un establecimiento de hostelería con terraza, alrededor de 60 plazas de aparcamiento y espacio para actividad comercial.

Denuncian vandalismo, vertidos y deterioro de las instalaciones

Según Ferrol en Común, la antigua estación de servicio permanece cerrada desde hace años y presenta un progresivo deterioro debido a la falta de mantenimiento.

La formación asegura que en la parcela se han producido actos vandálicos, acumulación de residuos y un deterioro estructural tanto de la marquesina como del edificio principal, una situación que considera incompatible con los proyectos de humanización y reurbanización previstos para el entorno de As Pías.

Petición a la Autoridad Portuaria

Ferrol en Común sostiene que una de las principales puertas de entrada a la ciudad no puede continuar ofreciendo una imagen de abandono y reclama una actuación inmediata por parte de las administraciones competentes.

En este sentido, exige al nuevo presidente de la Autoridad Portuaria que impulse el proyecto anunciado meses atrás y cumpla el compromiso adquirido para recuperar este espacio y poner fin al estado de deterioro que, según la formación, presenta actualmente.