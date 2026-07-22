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El II 3×3 Hoops Eume puso el broche final a una segunda edición marcada por el crecimiento y la consolidación del torneo. Durante tres jornadas, Pontedeume se convirtió en el epicentro del baloncesto 3×3 gallego, reuniendo a 56 equipos y 215 participantes, las mejores cifras de la historia del evento.

La competición congregó a jugadores, entrenadores, familias y aficionados llegados desde distintos puntos de Galicia, dejando un gran ambiente tanto en las pistas como en las gradas durante todo el fin de semana.

Tres días de competición para todas las categorías

El torneo comenzó el viernes con las categorías de canasta pequeña, dedicando la primera jornada a los más jóvenes. El sábado fue el turno de la fase de grupos de las categorías de canasta grande, mientras que el domingo se disputaron las eliminatorias finales y la entrega de premios a campeones y subcampeones.

La organización destacó el alto nivel competitivo y la participación registrada en todas las categorías, así como el ambiente de convivencia vivido durante todo el campeonato.

El mayor torneo 3×3 de Galicia en 2026

Con 56 equipos inscritos y 215 jugadores y jugadoras, el II 3×3 Hoops Eume se ha convertido, según la organización, en el torneo de baloncesto 3×3 con mayor participación celebrado en Galicia durante este 2026.

Más allá de las cifras, los organizadores subrayan la implicación de equipos, familias, voluntarios, colaboradores e instituciones, cuyo apoyo ha permitido consolidar un evento que continúa creciendo año tras año.

La competición transcurrió con normalidad, aunque estuvo marcada por un par de lesiones, las únicas incidencias destacadas durante el fin de semana.

La organización destaca el respaldo recibido

Uno de los responsables del torneo, Ismael Fernández, mostró su satisfacción por la respuesta obtenida en esta segunda edición y por el ambiente vivido en Pontedeume. «La satisfacción es suprema. Ver a todos los niños y niñas disfrutar de esta manera del baloncesto en comunidad, en algo que hemos creado nosotros, nos lleva a valorar muy positivamente todo el esfuerzo realizado durante los meses anteriores«, afirmó.

Fernández también quiso reconocer el trabajo de todas las personas que hicieron posible el evento, destacando la implicación del equipo organizador y el apoyo recibido por parte de colaboradores, voluntarios y participantes.

La vista puesta en futuros proyectos

Tras el éxito de esta segunda edición, Hoops Eume hará un paréntesis antes de comenzar a preparar nuevas iniciativas relacionadas con el baloncesto.

La organización no descarta volver a poner en marcha nuevos eventos en los próximos meses, con el objetivo de seguir impulsando la práctica del 3×3 y reforzando el papel de Pontedeume como uno de los referentes de esta modalidad en Galicia.

Con una participación récord y una notable respuesta del público, el II 3×3 Hoops Eume cierra una edición que confirma el crecimiento de un proyecto que aspira a seguir ganando protagonismo en el calendario del baloncesto gallego.