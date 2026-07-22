Nace o Club de Fútbol Sala Valdoviño

22 julio, 2026 Dejar un comentario 105 Vistas

Inician actividade co equipo sénior, a previsión de debutar na liga social, e a intención de botar a andar as categorías inferiores.

O pavillón municipal O Longoiro convertiuse no escenario perfecto para a presentación do Club de Fútbol Sala Valdoviño. Dende xa, as instalacións deportivas son a sede local deste novo proxecto que nace a iniciativa dun grupo de mozos principalmente de Valdoviño, xogadores dende nenos de fútbol e fútbol sala.

Entrados na trintena a maioría deles, tiñan o soño de crear un club no que continuar facendo aquilo que máis lles gusta, e hai uns meses Adrián Montero, un deses rapaces veciño de Vilarrube, tomou a iniciativa e comezou a realizar os trámites precisos para a constitución.

Estudante do ciclo de Técnico Superior en Ensinanza e Animación Sociodeportiva, completaba daquela a súa formación realizando as prácticas no Concello, onde formulou o proxecto e recibiu o apoio da Concellería de Deportes, que cedía un espazo clave no pavillón para facelo posible.

A día de hoxe, Adrián Montero explica que comezan actividade co equipo sénior e a previsión de debutar na liga social, pero sobre todo, coa firme intención de botar a andar as categorías inferiores, especialmente tras constatar o interese de nenos e nenas coñecedoras do proxecto. Así mesmo, queren concentrar esforzos en dar a coñecer o club, e poñer en marcha tamén iniciativas formativas, das que darán conta nas próximas xornadas.

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