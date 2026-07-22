El Concello de Ferrol aplica el segundo tratamiento anual contra el picudo rojo en 28 palmeras

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El Concello de Ferrol ha completado el segundo tratamiento anual contra el picudo rojo en un total de 28 palmeras de la especie Phoenix canariensis, dentro de la campaña de conservación del patrimonio vegetal impulsada por la Concellería de Servizos.

Los trabajos, desarrollados durante el pasado fin de semana, tuvieron como objetivo prevenir la acción de este insecto, considerado una de las principales amenazas para las palmeras, mediante actuaciones en diferentes zonas verdes de la ciudad.

El concejal de Servizos, José Tomé, destacó la importancia de estas intervenciones preventivas para preservar los ejemplares de palmera canaria y mantener la calidad ambiental y paisajística de los espacios públicos.

Tratamientos insecticidas y abonado para reforzar las palmeras

La actuación consistió en la aplicación de un tratamiento insecticida y fungicida en la corona de cada ejemplar, completado con un abonado rico en aminoácidos para favorecer su recuperación y mejorar su vigor.

En las palmeras de mayor altura fue necesario utilizar una cesta elevadora para acceder a la copa, mientras que en el resto de los ejemplares se empleó una lanza que permitió aplicar el producto hasta la yema situada en el interior de la corona.

Los trabajos se realizaron en ejemplares situados en la plaza de Amboage, la confluencia de la calle Coruña con Doutor Fleming, el jardín del Cantón de Molíns y la alameda de Suances, los jardines de Sánchez Barcaiztegui, Herrerías, la intersección de Colón con Carlos III, las plazas de Sevilla y Ultramar, la calle Vilarrube, el paseo marítimo de A Malata y el parque de A Graña.

Retirada de dos palmeras muertas en la plaza de Amboage

De forma paralela, el Concello está llevando a cabo la retirada de los troncos de dos palmeras de la plaza de Amboage que murieron en años anteriores como consecuencia del ataque del picudo rojo.

Los trabajos se ejecutan por motivos de seguridad mediante la técnica de apeo controlado, que consiste en desmontar los troncos en pequeñas secciones, sujetarlas con cuerdas y descenderlas de forma controlada hasta el suelo para evitar riesgos durante la intervención.