Vespa Club Ferrol «Golfos y Kinkis» reúne a apasionados del motor clásico en su VI Escuterada Anual

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Este pasado fin de semana las calles de Ferrol y comarca volvieron a impregnarse de nostalgia, motor y buen ambiente con la celebración de la VI Escuterada Anual, organizada por el Vespa Club Ferrol «Golfos y Kinkis».

La cita se consolidó un año más como uno de los encuentros de referencia para los aficionados a las mítica vespas y scooters clásicas. Más de 140 participantes acudieron al evento procedentes de diversos puntos de la Península e incluso desde Italia, dejando patente el arraigo de una frase que ya es lema entre los asistentes: “¡La de Ferrol es la mejor!”.

Rutas, gastronomía y comarca

A lo largo de dos jornadas marcadas por el buen tiempo, el club desplegó un completo programa de actividades diseñado para poner en valor la comarca:

El sábado la caravana de motos realizó una vistosa ruta hasta el paseo marítimo de Mugardos, donde disfrutaron de una parada gastronómica, antes de culminar el día con la tradicional cena de confraternización en el Puerto de Ferrol. Y el domingo la ruta matinal puso rumbo a A Graña, cerrada con una comida de fraternidad en el Hotel Valcarce.

Un sentido homenaje y pruebas abiertas al público

Esta sexta edición tuvo un carácter especialmente emotivo para el club, que rindió homenaje a uno de sus socios, fallecido el pasado año a causa de un accidente. Su familia acompañó a la organización durante la jornada y fue la encargada de entregar los premios de las pruebas de habilidad.

Tanto los participantes como los numerosos vecinos y curiosos que se acercaron a presenciar la cita disfrutaron de la gran gymkana y de la clásica «carrera de lentos», donde el equilibrio y la pericia primaron sobre la velocidad.

Agradecimientos institucionales y apoyos locales

El paso de estas singulares monturas volvió a despertar la sonrisa de vecinos y visitantes, por lo que la directiva ya trabaja con la mirada puesta en la 7.ª edición. Desde la organización han querido trasladar su agradecimiento público al Concello de Ferrol, a la Autoridad Portuaria y a toda la red de comercios, talleres y locales de hostelería colaboradores que hicieron posible el evento:

Licores Rivas, Freire Vidal, Taller Mecánico Cid, Torreiro, Casa Amador, Motos Marques, Motos Romero, Valcarce, La Colmena, La Taberna del Kraken, Waves, O Salitre, Lowe, Boca Baco, Móvil Car, Café Bar Triana, Café Bar El Sitio, Café Bar The Star, Anukas, Bar Clavel 2.0, A Pedir de Boca, Náutic, Bestas, Café Bar Ruada, Café Bar Galerna, Cervecería Nuevo Rumbo, Café Bar Costa Brava, Jamonería El Cruce, Vespaclassic.es, Cafetería Monterrey, VO Ferrol, Nua Gastro Bar, Marusia Gastrobar y Café Bar Ohana.