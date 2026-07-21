O Parrulo Ferrol refuerza su ataque con el fichaje del brasileño Brayan

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O Parrulo Ferrol continúa perfilando su plantilla para la temporada 2026-2027 con la incorporación del brasileño Brayan, un pívot de 23 años que llega a la entidad ferrolana para aportar potencia, presencia ofensiva y proyección de futuro.

El club incorpora así a un jugador con experiencia en el exigente fútbol sala brasileño y llamado a reforzar una de las posiciones consideradas estratégicas dentro del proyecto deportivo.

Un pívot con experiencia en el fútbol sala brasileño

Antes de aterrizar en Ferrol, Brayan desarrolló buena parte de su carrera en el Acel Chopinzinho, donde fue creciendo hasta convertirse en una de las referencias del equipo.

Su progresión le abrió posteriormente las puertas del Pato Futsal, uno de los clubes más prestigiosos de Brasil, donde militó durante la última temporada y media compitiendo al máximo nivel y acumulando experiencia en competiciones de gran exigencia.

Además, el nuevo jugador de O Parrulo Ferrol llega tras proclamarse campeón del Campeonato Estadual Paranaense, un título que avala su evolución en el fútbol sala brasileño.

Potencia física y capacidad para generar juego

Brayan destaca por su perfil de pívot dominante, especialmente eficaz jugando de espaldas a la portería.

Su fortaleza física le permite proteger el balón, fijar a los defensores y ofrecer soluciones en ataque, facilitando la salida del equipo y creando espacios para la incorporación de sus compañeros desde segunda línea.

A estas características suma capacidad para girarse con rapidez, atacar el área y finalizar las acciones, convirtiéndose en un futbolista que puede aportar tanto en la faceta goleadora como en la generación de juego colectivo.

Una incorporación trabajada durante semanas

Desde el club destacan que el fichaje es fruto de un seguimiento prolongado y de un proceso de negociación desarrollado durante varias semanas.

La entidad considera que Brayan reúne las condiciones que buscaba para reforzar la posición de pívot, tanto por sus características deportivas como por su juventud y margen de crecimiento.

Una apuesta de presente y futuro

Con esta incorporación, O Parrulo Ferrol continúa dando forma a un proyecto que combina jugadores con experiencia y perfiles jóvenes con capacidad de evolución.

El club confía en que Brayan pueda convertirse en una pieza importante dentro de la plantilla y contribuir a elevar el potencial competitivo del equipo durante las próximas temporadas, además de seguir fortaleciendo el proyecto deportivo que afrontará el nuevo curso en A Malata.