Presentada la 72 Copa Calleja y el memorial «Mabel García» de tenis, que organiza el Casino Ferrolano-Tenis Club

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Llega uno de los clásicos del deporte de Ferrol, la Copa Calleja, con su 72ª edición y lo hace de nuevo, por segunda vez, con la inclusión de un torneo absoluto femenino, Memorial Mabel García, en modalidad Open de España, que se disputará de manera paralela al torneo masculino, del 24 de julio al 1 de agosto, en las instalaciones del Casino Ferrolano-Tenis Club, con entrada totalmente gratuita en todos los días de competición.

La cita fue presentada este martes en el mismo escenario del evento en donde el presidente del Casino-Tenis Club Alberto Vázquez, acompañado por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; y la delegada de la Xunta, Martina Aneiros, así como miembros de la junta directiva del Casino y el director del torneo, Higinio Rivas, agradeció la ayuda del Concello de Ferrol y de la Xunta de Galicia “que han sido imprescindibles” como también de los patrocinadores privados, que permiten dar continuidad a “uno de los torneos más importantes” a nivel nacional en el calendario IBP.

84 tenistas participarán en las competiciones

Serán 60 tenistas en el cuatro masculino y 24 en el cuadro femenino los que participarán en la Copa Calleja y en el Memorial Mabel García, respectivamente. Los campeones de ambos torneos recibirán 3.500 euros y los subcampeones 1.750 euros, como también habrá dotaciones económicas para los participantes en función de sus resultados en la competición.

Apoyo de la Xunta y del Concello de Ferrol

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, destacó que se trata del torneo de tenis decano de Galicia y uno de los más antiguos de España y en él participarán alrededor de 170 deportistas, lo que muestra la afición en la ciudad por este deporte.

Recordaba la tradición de una competición iniciada en 1954 “que se supera año a año y no es fácil incrementar la calidad.”

El regidor recordaba que por las pistas del Casino Ferrolano-Tenis Club “han pasado generaciones de ferrolanos”, siendo la Copa Calleja y el nuevo Memorial Mabel García “un compromiso de la ciudad”, en una competición “que ha aumentado su participación».

El regidor deseó mucho éxito a los participantes y felicitó a la organización de este evento deportivo.



En su intervención, Martina Aneiros destacó el apoyo decidido de la Xunta de Galicia a este evento deportivo de gran relevancia para la ciudad, “creemos firmemente que el deporte es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y comunitario y eventos como la Copa Calleja son una oportunidad única para fomentar la práctica deportiva y la convivencia entre los participantes, contribuyendo a la promoción de los valores del deporte en nuestra comunidad”, indicó.

Hizo también mención a la celebración de la segunda edición del torneo femenino Memorial Mabel García, “seguimos así adelante con este campeonato femenino, buscando llegar a cumplir tantas ediciones como su contraparte masculina”, destacó la delegada, que aprovechó para animar a toda la ciudadanía a acercarse al Club de Tenis de Ferrol para disfrutar de los partidos y animar a los jugadores.

Importancia de la competición a nivel nacional

En conversación del presidente del Casino Ferrolano-Tenis club. con representantes de los medios de comunicación, Alberto Vázquez Santiago, señaló que «La elevada dotación económica de sus premios, que en esta ocasión alcanza los 20.000 euros, con unos gastos totales que se aproximan a los 50.000 euros, y el alto nivel de los participantes determinan la importancia de la competición a nivel nacional. Este año , a falta del cierre del plazo de inscripción, se cuenta con la participación de 4 jugadoras y 2 jugadores entre los cien primeros del Ranking nacional.»

Datos que aseguraba Higinio Rivas «si, contamos con Celia Cerviño Ruiz, número 52; Marta Gayoso de los Ríos, número 68; Marina Benito Hernández,número 84; y Cristina Ramos Sierra, número 9a. Por parte masculina se cuenta con Pavel Lagustín número 65, y Daniel Ledesma Pineda, número 97. Se espera contar con un número de jugadores total en torno a los 170 en todas las categorías, incluido el torneo de menores».

Se señaló asimismo que durante las dos semanas en las que se celebra la competición , la sociedad estar´´a abierta al público, para que cualquier interesado pueda presenciar el desarrollo de los partidos..

Se prevé para el día anterior a la final, es decir en la tarde-noche del 31 de julio se celebre una cena de confraternidad, abierta a socios y no socios y en la que estará amenizada pro el grupo Los Limones.

Asimismo en la tarde del día 1 de agosto, a partir de las 19 horas además de la entrega de trofeos habrá un fin de fiesta en la que también se contará con el lado gastronómico.

En el encuentro con los medios se destacó también que la celebración de esta competición es posible a la Xunta de Galicia-Xacobeo 2027 y al concello de Ferrol, así como a Gauzón Ibérica y a la Federación gallega de tenis.