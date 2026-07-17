Teatro de rúa «Ñiki Ñaque» na Porta do Sol de Valdoviño

17 julio, 2026 Dejar un comentario 106 Vistas

Teatro de rúa «Ñiki Ñaque» | Concello de Valdoviño

A Porta do Sol de Valdoviño foi escenario na tardiña deste xoves do espéctáculo de teatro de rúa «Ñiki Ñaque», protagonizado por Ángel Blanco e Dani Lago, baixo a dirección de Roberto Vázquez.

O público respondeu á convocatoria, prevista inicialmente na contorna do parque da Frouxeira, e trasladada finalmente á carpa sita no estacionamento fronte á Casa Joselito ante a previsión dunha chuvia que, finalmente, respectou a función.

«Ñiki Ñaque» | Concello de Valdoviño

Numerosas persoas, tanto nenos como maiores, achegáronse ao corazón da Porta do Sol para seguir a coprodución do Centro Dramático Galego e Espectáculos Valente na que se entrelazan técnicas de clown, máscara e acrobacia.

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