Teatro de rúa «Ñiki Ñaque» na Porta do Sol de Valdoviño

A Porta do Sol de Valdoviño foi escenario na tardiña deste xoves do espéctáculo de teatro de rúa «Ñiki Ñaque», protagonizado por Ángel Blanco e Dani Lago, baixo a dirección de Roberto Vázquez.
O público respondeu á convocatoria, prevista inicialmente na contorna do parque da Frouxeira, e trasladada finalmente á carpa sita no estacionamento fronte á Casa Joselito ante a previsión dunha chuvia que, finalmente, respectou a función.
Numerosas persoas, tanto nenos como maiores, achegáronse ao corazón da Porta do Sol para seguir a coprodución do Centro Dramático Galego e Espectáculos Valente na que se entrelazan técnicas de clown, máscara e acrobacia.