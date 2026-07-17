Este domingo el PSOE elige entre Ángel Mato y Eva Martínez a su candidato a la Alcaldía de 2027

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El PSOE de Ferrol celebrará este domingo, 19 de julio, sus elecciones primarias , las únicas a nivel gallego, para elegir al candidato con el que concurrirá a las próximas elecciones municipales de 2027, en un proceso en el que competirán el actual secretario general de la agrupación local y x alcalde, Ángel Mato, y la exconcejala Eva Martínez.

Más de 330 militantes están llamados a participar en la votación, que se desarrollará entre las 10,00 y las 20,00 horas en la sede socialista de la calle Carmen. Los afiliados deberán identificarse con su Documento Nacional de Identidad para ejercer su derecho al voto.

Antes de la consulta, Ángel Mato, bajo el lema «Ferrol respira» hizo un llamamiento a la participación de la militancia y defendió el sistema de primarias como «la fórmula democrática» para designar a los candidatos del partido. El dirigente socialista aseguró afrontar la jornada con «total normalidad»

Asimismo, rechazó interpretar las primarias como un enfrentamiento interno entre compañeros y defendió que el debate forma parte de la identidad de la organización. En este sentido, reivindicó la estabilidad alcanzada durante los casi seis años al frente de la secretaría general del PSOE ferrolano y sostuvo que las diferencias deben resolverse desde la responsabilidad y el trabajo en equipo.

El candidato pidió el respaldo de la militancia al considerar que es la persona con más opciones para recuperar la Alcaldía en 2027 y situó entre sus prioridades la creación de empleo, el acceso a la vivienda, el fortalecimiento de los servicios públicos y la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía.

Por su parte, Eva Martínez, bajo el lema «Ferrol punto de partida» defendió su candidatura como una oportunidad para impulsar un «nuevo estilo de gobierno» basado en el diálogo, la escucha y la participación.

También apostó por una política basada en el consenso entre administraciones y en la escucha activa de la ciudadanía. Su proyecto se articula sobre cuatro ejes: reforzar los servicios públicos y el mantenimiento urbano, impulsar la cohesión entre barrios y parroquias, promover la diversificación industrial y fortalecer el orgullo de ciudad mediante la puesta en valor del patrimonio histórico y natural.