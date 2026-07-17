Obradoiro de cabezudos no Concilia Tempos Verán de Valdoviño

O Concello de Valdoviño suma unha nova actividade de lecer didáctico aos campamentos Concilia Tempos Verán que promove neste mes de xullo e no de agosto no local social de Pantín. Desta volta, activaba un obradoiro de cabezudos, que guiará durante todos os luns de mes a Asociación Morreu o Demo, colectivo adicado a recuperar o títere tradicional galego e a súa figura máis ilustre, Barriga Verde.
A entidade, coa que o Concello colabora todos os anos, profundizará na tradición dos cabezudos, con gran arraigo en Galicia, e estreita vinculación histórica, técnica e conceptual co títere no marco do teatro popular, a animación de rúa e a cultura festiva.
A actividade conta co apoio económico da Deputación, Xunta e Ministerio de Cultura.