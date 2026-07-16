Ferrol presenta su guía turística de verano con más de 50 propuestas para descubrir la ciudad hasta septiembre

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El Concello de Ferrol ha presentado su guía turística de verano, una publicación que reúne más de medio centenar de propuestas para disfrutar de la ciudad hasta comienzos del mes de septiembre. La edición incluye visitas guiadas, actividades deportivas, museos y una amplia programación cultural y de ocio dirigida tanto a visitantes como a residentes.

La concejala de Turismo, Maica García, dio a conocer esta guía, de la que se han editado 3.000 ejemplares en gallego, castellano e inglés. Los interesados podrán recogerla en las oficinas de turismo y en la casa consistorial, además de consultarla en la página web municipal.

Según explicó la edil, la publicación recoge «as principais actividades lúdicas e de ocio das que poderán gozar todas as persoas que nos visiten durante estes meses«.

Visitas al Arsenal, Navantia, San Felipe y una novedad en Tralocastro

La programación comenzará este 16 de julio con el inicio de las visitas guiadas de Ferrol Secreto, que se celebrarán los jueves y sábados. A partir del 18 de julio también regresarán las visitas al Arsenal Militar y a sus instalaciones históricas del siglo XVIII, incluyendo la Sala de Armas, la Batería da Cortina, la dársena y el dique da Campá.

Durante el verano continuarán además las visitas al astillero de Navantia, al castillo de San Felipe, al Ferrol modernista —centradas en la obra del arquitecto Rodolfo Ucha—, al Cuartel de Dolores y al Palacio de Capitanía, uno de los edificios más representativos del Ferrol ilustrado.

Entre las principales novedades figura la incorporación de visitas gratuitas para grupos al yacimiento arqueológico de Tralocastro, que se desarrollarán entre el 3 y el 9 de agosto. Además, las excavaciones podrán visitarse libremente los días 30 y 31 de julio.

La mayor parte de las visitas guiadas requerirán inscripción previa a través de WhatsApp y tendrán un precio general de 12 euros por persona, con gratuidad para los menores según las condiciones establecidas para cada recorrido.

Actividades deportivas y propuestas para conocer la ría

La guía también incluye el programa Ferrol Activo, con rutas en barco entre Ferrol y Mugardos y cruceros por la ría hasta el 7 de septiembre.

En el apartado deportivo se ofertan cursos de iniciación a la vela ligera en las instalaciones de A Cabana, actividades organizadas por las escuelas de surf, clases de iniciación al golf en el Club de Golf Campomar y un servicio de alquiler de bicicletas de montaña y eléctricas para recorrer el municipio.

Museos y grandes citas del verano

La oferta turística se completa con la apertura de espacios como el Museo Naval, Exponav, el Museo da Sociedade Galega de Historia Natural, el Museo da Semana Santa, el castillo de San Felipe y la Concatedral de San Xiao.

La guía incorpora además el calendario de algunos de los principales eventos del verano en Ferrol, entre ellos el Tríatlon Cidade de Ferrol, la regata de traineras, el Mercado Medieval, Equiocio, la Feira da Cervexa, el Campus Chiquibasket, el Nachiños Fest, el Rallye de Ferrol, la Batalla de Brión, el Pantín Classic Galicia Pro, Rock en Canido, la Concentración de Vehículos Clásicos, las Fiestas de verano y el festival das Meninas.

Maica García animó a vecinos y visitantes a participar en las actividades programadas y destacó que el objetivo es que quienes visiten la ciudad «regrese a Ferrol despois de ver todo o que ofrecemos e do marabilloso patrimonio cultural, natural e gastronómico que temos«.