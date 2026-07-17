La Plataforma en Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes levanta el encierro tras el compromiso del alcalde

La Plataforma en Defensa del Patrimonio Industrial de As Pontes ha decidido levantar de manera provisional el encierro que mantenía en el Ayuntamiento, después de que el alcalde, el socialista Valentín González Formoso, se haya comprometido a respaldar activamente sus reivindicaciones en una próxima reunión de trabajo en Santiago de Compostela.

Según informó la propia asociación, varios de sus miembros se reunieron en la tarde de este jueves, 16 de julio, con el regidor, quien trasladó los detalles de una conversación mantenida con el conselleiro de Cultura. En ella, se confirmó que la declaración de la chimenea como Bien de Interés Cultural (BIC) avanza favorablemente y que será una realidad en breve.

A pesar de las actuales cargas de agenda en la Dirección Xeral de Patrimonio, la plataforma asegura que se les ha garantizado un encuentro de trabajo antes del próximo 30 de julio. El alcalde se comprometió formalmente a acompañarles y a apoyar de manera activa su propuesta en dicha reunión.

Durante el encuentro, los representantes de la asociación también plantearon la necesidad de conservar al menos una de las torres de refrigeración. El alcalde se mostró receptivo a trasladar esta posibilidad, aunque reconoció la complejidad del procedimiento. Asimismo, acogió favorablemente la propuesta de convocar cuanto antes la comisión mixta -con la participación de Endesa, las administraciones y la propia plataforma- y se comprometió a agilizar su puesta en marcha.

Tras someter estos avances a la asamblea general, los miembros de la plataforma acordaron por unanimidad levantar temporalmente el encierro como un gesto de buena voluntad, a la espera de que se concrete la reunión de trabajo prometida.

No obstante, la asociación ha fijado el próximo 29 de julio como fecha límite. Si antes de que expire ese plazo no se formaliza el encuentro, retomarán de inmediato el cierre y las medidas de presión que consideren oportunas en defensa del patrimonio local.

Desde la organización han agradecido profundamente el apoyo y el ánimo constante de la ciudadanía durante estas jornadas de lucha, y han subrayado que «la guardia no se baja», sino que continúan trabajando firmes por el futuro y la memoria histórica de As Pontes.