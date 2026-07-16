En Ferrol los actos en honor a la Virgen del Carmen finalizaron con una multitudinaria procesión marítima

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En la tarde de este jueves, día 16, finalizaron los actos organizados por la Junta de Cofradías de la Semana Santa, la Autoridad Portuaria, la Diócesis y la Armada en honor a la Virgen del Carmen.

La imagen de la Virgen del Carmen, obra del imaginero sevillano José Negrí Acevedo que en la tarde del miércoles procesionó por las calles de Ferrol Vello y en la mañana de este sábado se situó en la explanada del Arsenal de Ferrol en donde se celebró el acto oficial organizado por la Armada, volvió nuevamente, a “ser noticia” ante la procesión marítima que organizó un año mas la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao.

Una procesión que logró unir a miembros de distintas instituciones encabezados por el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, al que acompañaban el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela; el almirante Jefe del Arsenal, va Vicente Rubio Ruiz; la conselleira do Mar, Marta Villaverde; el nuevo presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Cibrao, José A. Álvarez Vidal,; la senadora del PP, Verónica Casal; la delegada de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel;el teniente alcalde de Ferrol, Javier Díaz Mosquera así como el obispo de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol Fernando García Cadiñanos; el capellán mayor y párroco de la iglesia castrense, Pedro José López Suárez; y el delegado diocesano en la junta de Cofradías Cándido Otero y un buen número de mandos de la Armada, Ejército, Policía Nacional , Guardia Civil, Policía Portuaria y Policía Autonómica.

Pasadas las siete de la tarde la imagen salía de “La cortina” en un «trono» a hombros de miembros de la Armada Española.. Centenares de personas se habían dado cita en la zona portuaria para acompañar a la imagen y muchas de ellas participaron en la procesión marítima en las distintas embarcaciones que se encontraban en la zona “de la palmera”.

Durante la procesión marítima el obispo diocesano bendijo las aguas, y se echó a las aguas una corona en homenaje a todos los marinos muertos en la mar.

La procesión fue calificado por muchos de los asistentes como «espectacular» sobre el más de medio centenar de embarcaciones que escoltaron a la que llevaba a bordo la imagen de la Virgen y fue sobre todo un acto muy ciudadano en el que las gentes del mar, pescadores, deportivos, mercantes y de la Armada, se unieron una vez más junto con el resto de los ferrolanos y comarcanos en honor a la Virgen del Monte Carmelo.

Ya una vez de regreso al puerto en la retirada en la iglesia del Socorro sonaron las voces de la rondalla “Añoranzas” interpretando la Salve Marinera y los sones de la Agrupación Musical Acotaga.