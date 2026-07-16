El «Scenic Eclipse«, un yate de superlujo atracó en la mañana de este jueves en los muelles ferrolanos

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El «Scenic Eclipse», un yate de superlujo atracaba a las doce de la mañana de este jueves, en los muelles de Ferrol con algo más de 400 personas a bordo, entre pasaje y tripulación, procedente de Lisboa. Era su segunda escala en a ciudad departamental, la primera de ellas la realizó el 14 de junio del pasado año.



Además de las excursiones típicas organizadas por el touroperador, muchos miembros del pasaje se quedaron en la ciudad, aprovechando el buen tiempo para llegar al centro paseando y haciendo uso de los buses lanzadera, habilitados por el puerto.





Destacaron de Ferrol la seguridad y tranquilidad de la misma y les llamó la atención que es una ciudad atípica y bonita.





Un grupo de americanos, que se animaron a probar productos típicos en los restaurantes de Curuxeiras, también se iban encantados de nuestra gastronomía.



A las 19.00 horas el «Scenic Eclipse», al sonido de las gaitas de «Agarimo», enfilaba la bocana de la ría, rumbo a mares asturianos.

Un «Discovery Yachts«





El «Scenic Eclipse» es un barco de ultra lujo de 6 estrellas, diseñado para la exploración y el confort, con una experiencia «todo incluido». Ofrece una amplia gama de actividades, incluyendo helicópteros, submarinos, Zodiacs y kayaks, y cuenta con suites con servicio de mayordomo.



Es un «Discovery Yachts», un yate de expedición que ofrece una experiencia de crucero oceánico de lujo con acceso a destinos más exclusivos y remotos que otros cruceros. La nave cuenta con tecnología de última generación para la navegación y la protección del medio ambiente, como un sistema de posicionamiento dinámico GPS que permite mantener la ubicación sin echar anclas en fondos marinos sensibles.



Además, el «Scenic Eclipse» ofrece experiencias culinarias de alta calidad, con restaurantes de especialidades y un equipo culinario de primera clase. El barco también ofrece instalaciones de bienestar, como una sala de vapor, duchas de experiencia y un salón de terapia de sal.



En resumen, el «Scenic Eclipse» es un crucero de ultra lujo que ofrece una experiencia única de exploración y confort, con atención al detalle en todos los aspectos, desde la tecnología hasta la gastronomía.

