El nuevo Racing de Javi Vázquez ya está en marcha

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M.V.-En la tarde del miércoles tuvo lugar la primera sesión de bienvenida en el Estadio de A Malata, con una charla y con pruebas biométricas a los jugadores. El equipo racinguista realizó el primer entrenamiento en la mañana de este jueves en el campo de A Gándara.

Las sesiones preparatorias continuarán hasta el lunes, alternándose con pruebas médicas en el Ribera Juan Cardona y con pruebas de fuerza y de resistencia en el Estadio de A Malata.

Presencia de jugadores de la UD Somozas y del Racing juvenil en los entrenamientos

Un total de 21 jugadores trabajan estos días a las órdenes del equipo técnico comandado por Javi Vázquez. El grueso de los futbolistas son de la primera plantilla del Racing, aunque también hay algún jugador del nuevo equipo filial, la UD Somozas, que jugará en Tercera Federación, así como del conjunto del Racing Juvenil, que disputará la Liga Nacional de la categoría. No participan en los entrenamientos los futbolistas Chema Rodríguez y David Carballo, con permiso del club debido a que se les está buscando una salida. Los 21 jugadores que comenzaron la pretemporada son los siguientes:

Porteros: Lucas Díaz, César Fernández y Jan Danés (UD Somozas)

Defensas: Migue Leal, Édgar Pujol, Ger Nóvoa, Eric Monjonell, Álvaro Ramón, Saúl García e Iker Ares (Juvenil)

Centrocampistas: Fabio González, Vicente Esquerdo (recuperándose de lesión), Azael García, Joel Tenreiro (UD Somozas), Pedro Bravo (Juvenil) y Adrián Martínez (Juvenil)

Atacantes: Álvaro Juan, Unai Ropero, Roberto Arroyo, Ekain Azkune (podría salir) y Rubo (UD Somozas)

Una pretemporada con un total 6 partidos amistosos

El calendario de partidos de pretemporada del Racing durante el mes de agosto es el siguiente:

Vilalonga – Racing el sábado 1 de agosto a las 20:00 en el Novo San Pedro de Vilalonga (Sanxenxo).

Racing – Bergantiños el miércoles 5 de agosto a las 19:30 en el campo de O Pote (Maniños).

Racing – Real Madrid Castilla el sábado 8 de agosto a las 19:00 en Cantarrana (Viveiro)

Racing – Real Avilés Industrial el jueves 13 de agosto a las 19:00 en el Pepe Barrera (Ribadeo)

Racing – Coruxo el viernes 21 de agosto a las 19:30 en A Pedreira (Mugardos)

UD Somozas – Racing el sábado 22 de agosto a las 19.30 en el Bernardino Breijo (Cerdido)

Acertar con las nuevas incorporaciones, aspecto clave para afrontar la nueva temporada

Queda aún más de mes y medio de mercado donde el Racing tendrá que realizar varios fichajes, especialmente en la delantera y en el centro del campo. Refuerzos, algunos de ellos que deberían ser diferenciales para poder optar al ascenso de categoría desde la primera jornada, la cual tendrá lugar el último fin de semana de agosto en Getxo ante el Arenas Club.