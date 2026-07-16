El Baxi Ferrol se jugará ante el Beroe Stara Zagora el acceso a la EuroCup Women

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El Baxi Ferrol ya conoce el primer obstáculo que deberá superar para volver a competir en la EuroCup Women 2026-2027. El conjunto ferrolano se enfrentará al Beroe Stara Zagora, de Bulgaria, en una eliminatoria a doble partido que decidirá una de las plazas para la fase de grupos de la competición continental.

El encuentro de ida se disputará en la ciudad búlgara de Stara Zagora el 24 de septiembre, mientras que el partido de vuelta tendrá lugar en Punta Arnela, el 1 de octubre, donde el equipo ferrolano intentará sellar la clasificación con el apoyo de su afición.

Un exigente grupo espera al vencedor

En caso de superar esta ronda previa, el Baxi Ferrol quedará encuadrado en el Grupo D de la EuroCup Women, donde le esperan tres rivales de gran entidad: el CIMSA CBK Mersin, de Turquía; el Olympiacos SFP, de Grecia; y el Ślęza Wrocław, de Polonia.

Se trata de un grupo con equipos habituales en las competiciones europeas y con una amplia experiencia internacional, lo que supondría un nuevo desafío para el conjunto ferrolano.

Antes de pensar en esa fase de grupos, el primer objetivo del Baxi Ferrol será superar la eliminatoria frente al Beroe Stara Zagora para lograr una nueva clasificación continental y continuar escribiendo páginas destacadas en la historia del baloncesto de Ferrol y de Galicia.