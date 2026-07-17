Ferrol instalará una pantalla gigante en la plaza de España para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

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El Concello de Ferrol volverá a habilitar una pantalla gigante para que la ciudadanía pueda seguir este domingo, 19 de julio, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Argentina.

La cita tendrá lugar en la plaza de España, donde se instalará una pantalla de 6 por 4 metros para retransmitir el encuentro, cuyo inicio está previsto para las 21.00 horas. La programación comenzará dos horas antes, a las 19.00 horas, con una sesión musical a cargo del DJ Robinson Ramos.

Accesos controlados y un amplio operativo de seguridad

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante el evento, el recinto permanecerá vallado y contará con un aforo máximo de 6.000 personas.

El acceso al interior se realizará a través de dos puntos de control, ubicados en el inicio de las calles Galiano y Magdalena y en el lateral de la plaza de España situado frente a las viviendas de Recimil, a la altura de la plaza de Sevilla. En estos controles se impedirá la entrada de objetos prohibidos, como bebidas alcohólicas o envases y vasos de cristal.

El dispositivo dispondrá además de un Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se instalará en las dependencias de la Oficina de Turismo y desde el que se coordinarán los distintos servicios de emergencia y seguridad.

En el operativo participarán efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Ferrol y Protección Civil.

Asimismo, el Concello ha previsto una zona específica para personas con movilidad reducida con el fin de facilitar el seguimiento del encuentro en condiciones de accesibilidad.