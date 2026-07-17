Ferrol instalará una pantalla gigante en la plaza de España para seguir la final del Mundial entre España y Argentina

17 julio, 2026 Dejar un comentario 68 Vistas

Mapa de acceso de la Plaza de España para ver la Final en la pantalla gigante | Concello de Ferrol

El Concello de Ferrol volverá a habilitar una pantalla gigante para que la ciudadanía pueda seguir este domingo, 19 de julio, la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que enfrentará a las selecciones de España y Argentina.

La cita tendrá lugar en la plaza de España, donde se instalará una pantalla de 6 por 4 metros para retransmitir el encuentro, cuyo inicio está previsto para las 21.00 horas. La programación comenzará dos horas antes, a las 19.00 horas, con una sesión musical a cargo del DJ Robinson Ramos.

Accesos controlados y un amplio operativo de seguridad

Con el objetivo de garantizar la seguridad durante el evento, el recinto permanecerá vallado y contará con un aforo máximo de 6.000 personas.

El acceso al interior se realizará a través de dos puntos de control, ubicados en el inicio de las calles Galiano y Magdalena y en el lateral de la plaza de España situado frente a las viviendas de Recimil, a la altura de la plaza de Sevilla. En estos controles se impedirá la entrada de objetos prohibidos, como bebidas alcohólicas o envases y vasos de cristal.

El dispositivo dispondrá además de un Puesto de Mando Avanzado (PMA), que se instalará en las dependencias de la Oficina de Turismo y desde el que se coordinarán los distintos servicios de emergencia y seguridad.

En el operativo participarán efectivos de la Policía Local, Policía Nacional, la Unidad de Intervención Policial (UIP), el Servicio de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento de Ferrol y Protección Civil.

Asimismo, el Concello ha previsto una zona específica para personas con movilidad reducida con el fin de facilitar el seguimiento del encuentro en condiciones de accesibilidad.

Lea también

Abertas xa as inscricións para as probas do Concurso de salto territorial de Equiocio Ferrol

Equiocio Ferrol mantén aberto o período de inscricións do seu Concurso de salto territorial (CST), …

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *