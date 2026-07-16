Personal del transporte de mercancías reclama en Santiago un «convenio provincial digno»

Personal del transporte de mercancías por carretera, convocado por los sindicatos CCOO, CIG y UGT, ha continuado este jueves en Santiago de Compostela su calendario de movilizaciones para reclamar un convenio colectivo digno en la provincia de A Coruña.

En esta ocasión, la protesta se ha realizado en la rotonda de la entrada del Polígono del Tambre, ya que esta área cuenta con un intenso movimiento de mercancías. La próxima movilización será el día 23 de julio en Ferrol y, de no producirse avance, los sindicatos no descartan intensificar las medidas de presión.

En un comunicado, los tres sindicatos explican que en agosto pasado se firmó un acuerdo para el año 2025 relativo a la subida económica con la idea de no seguir acumulando meses con el convenio caducado y propiciar la negociación de uno plurianual.

El compromiso de ambas partes era que esa nueva negociación contaría, además de la subida económica, con mejoras en la jornada y en la remuneración del trabajo nocturno, en domingos, del tiempo de presencia, así como mejoras para el personal de almacén y administración o el reconocimiento de nuevas realidades en el sector como son el empleo de camiones megaduos o trenes de entrada, entre otras.

Sin embargo y pese al contexto actual de incremento de la carestía, denuncian que la patronal no quiere ahora tratar muchas de estas cuestiones ni asumir una garantía sobre los salarios.

Tras meses de negociación, el empresariado presentó una oferta económica que, para el año 2026, resulta mismo inferior al IPC interanual de junio, además de afectar solo al salario base, sin actualizar así el resto de conceptos (antigüedad, plus de larga distancia, dietas, etc).

Las organizaciones sindicales denuncian también que la patronal pretende que los salarios solo suban desde la firma del convenio y no desde el día 1 de enero, algo que aseguran que es «inaceptable» para la parte social. «Con estas propuestas el empresariado busca profundizar más en la enrome pérdida de poder adquisitivo del sector, que en los últimos años acumula más del 12%, ya que solo se recogió el coste real de la vida en el acuerdo de 2025«, sostienen.

Así las cosas, señalan que, con estos salarios y las duras condiciones de trabajo en el transporte «resulta imposible atraer a nuevas personas trabajadoras al sector, cuando la falta de mano de obra es una queja constante de las empresas».

Censuran que la pretensión de la patronal es repercutir hacia abajo los costes y que vuelvan a ser los cuatros de personal los que les financien las empresas para competir en el mercado con compañías más grandes.

Por todo ello, CIG, CCOO y UGT han acordado iniciar un calendario de movilizaciones y una campaña de información en el sector para darle la vuelta a esta situación de «parálisis y cerrazón» por parte de la patronal.