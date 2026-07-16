Rey Varela recibe y felicita al esgrimista ferrolano Jorge Permuy tras sus éxitos nacionales

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El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibió este jueves en el Concello al esgrimista ferrolano Jorge Permuy Pérez para felicitarlo por los destacados resultados obtenidos en los campeonatos nacionales de esta temporada.

Con tan solo 18 años, el deportista ha hecho historia al conquistar el primer título absoluto nacional de la esgrima gallega. A este logro se suman el campeonato de España júnior y una medalla de plata en la categoría sub-23, consolidándose como una de las grandes promesas de este deporte.

Durante el encuentro, el regidor destacó la trayectoria de Jorge Permuy, quien compagina sus estudios universitarios con la competición al máximo nivel.

José Manuel Rey Varela trasladó al deportista su felicitación por los éxitos alcanzados y le agradeció el papel que desempeña como embajador de la ciudad en las diferentes competiciones en las que representa a Ferrol.