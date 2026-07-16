Este miércoles se celebró la ceremonia de entrega de diplomas y condecoraciones en la «Escaño», en Ferrol

Compartir Facebook

Twitter

LinkedIn

En la mañana del martes 15 de julio tuvo lugar, en la Escuela de Especialidades de la Armada “Antonio de Escaño” (ESCAÑO), el Acto de Lectura de Leyes Penales, presidido por el Comandante-Director del centro, capitán de navío Jaime Boloix Tortosa y al que asistieron miembros de la dotación, cuadros de mando, profesorado y familiares de los alumnos.

En el transcurso del acto se celebró la tradicional ceremonia de imposición de condecoraciones, e igualmente se aprovechó la ocasión para llevar a cabo la ceremonia de entrega de diplomas con motivo de la clausura del XXXV Curso de Ascenso a Cabo Primero de la Escala de Marinería del Cuerpo General de la Armada en las especialidades de Artillería y Misiles, Dirección de Tiro, Sonar, Sistemas Tácticos, Electrónica, Mecánica y Electricidad, así como del Curso de Acceso a la Escala de Marinería del Cuerpo General de la Armada correspondiente al Segundo Ciclo de 2025 en las especialidades fundamentales de Operaciones y Sistemas y de Energía y Propulsión, culminando así todos estos alumnos sus periodos de formación académica y militar en la «Escaño».

Tras la finalización de sus cursos, recibieron el correspondiente diploma un total 219 nuevos marineros, de los cuales 93 pertenecen a la especialidad fundamental de Energía y Propulsión y 126 a la de Operaciones y Sistemas, así como 18 nuevos Cabos Primeros; todos ellos se incorporarán a sus nuevos destinos en distintas unidades operativas y buques de la Flota, donde comenzarán una nueva etapa profesional al servicio de España en la mar.

Ambos cursos han incluido en sus planes de estudios una sólida formación militar y marinera, complementada con contenidos técnicos específicos de cada especialidad. Asimismo, se han impartido asignaturas correspondientes a los ciclos formativos de Grado Medio conducentes a la obtención de distintos títulos Técnicos del Sistema Educativo General, reforzando así la cualificación profesional de los alumnos y su capacitación para el desempeño de sus cometidos en las unidades de destino.

El acto concluyó con la interpretación del Himno de la Armada y el desfile del Batallón de Alumnos, que puso el broche final a la ceremonia, realizándose posteriormente la tradicional fotografía de grupo ante el Escudo de la Plaza de Armas, como recuerdo de una jornada especialmente significativa en la trayectoria profesional de los nuevos Cabos Primeros y Marineros