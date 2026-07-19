Ares se prepara para vivir su XXXIV Milla Urbana

19 julio, 2026 Dejar un comentario 385 Vistas

El evento deportivo, de carácter oficial dentro de la Federación Gallega de Atletismo, tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en la Plaza de la Iglesia y a lo largo del paseo marítimo de la ciudad. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 2 de agosto a las 23:59 horas a través del sitio web carreirasgalegas.com.

Ares volverá a vivir uno de sus eventos deportivos más tradicionales con la celebración de la XXXIV Milla Urbana del Ayuntamiento de Ares, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto a partir de las 11:00 horas , con salida desde la plaza de la Iglesia y recorrido por el paseo marítimo de la ciudad.

La concejala de Deportes , Alma Barrón , y el entrenador municipal de la zona , Javier Sánchez , presentaron oficialmente esta nueva edición del evento, que forma parte del calendario de la Federación Gallega de Atletismo y también del XII Circuito de Carreras de la Diputación Provincial de A Coruña .

La carrera mantendrá su carácter intergeneracional, abriendo la participación a corredores de diferentes edades, desde las categorías más jóvenes hasta los veteranos. El recorrido será completamente llano, en un circuito circular en el que se adaptarán las distancias correspondientes a cada categoría.

De este modo, las pruebas abarcarán distancias desde los 50 metros en la categoría pre-botella hasta los 1.600 metros en las categorías superiores, garantizando una oferta deportiva accesible para niños, jóvenes y adultos.

En la sección de premios , hasta la categoría pre-benjamín inclusive, se entregará una medalla a cada participante y no habrá clasificación oficial . Desde benjamines hasta máster 4, se establecerá un podio en cada categoría, tanto masculino como femenino, con medallas para los tres primeros clasificados. Además, habrá un trofeo para el ganador y el ganador absoluto del evento, así como para el corredor más joven y el más veterano.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web https://www.carreirasgalegas.com/ y permanecerán abiertas hasta el domingo 2 de agosto a las 23:59 horas. El coste será de 3 euros desde la categoría junior inclusive hasta máster 4, mientras que en el resto de categorías la participación será gratuita.

Los dorsales se podrán recoger el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, de 9:00 a 13:00, en Alianza Aresana , o el sábado en el mismo lugar hasta media hora antes del inicio de cada carrera. La organización recuerda que no se aceptarán inscripciones el día de la carrera.

PDF: Reglamento completo de la milla urbana 2026

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