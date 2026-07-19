Ares se prepara para vivir su XXXIV Milla Urbana

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El evento deportivo, de carácter oficial dentro de la Federación Gallega de Atletismo, tendrá lugar a partir de las 11:00 horas en la Plaza de la Iglesia y a lo largo del paseo marítimo de la ciudad. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el domingo 2 de agosto a las 23:59 horas a través del sitio web carreirasgalegas.com.

Ares volverá a vivir uno de sus eventos deportivos más tradicionales con la celebración de la XXXIV Milla Urbana del Ayuntamiento de Ares, que tendrá lugar el sábado 8 de agosto a partir de las 11:00 horas , con salida desde la plaza de la Iglesia y recorrido por el paseo marítimo de la ciudad.

La concejala de Deportes , Alma Barrón , y el entrenador municipal de la zona , Javier Sánchez , presentaron oficialmente esta nueva edición del evento, que forma parte del calendario de la Federación Gallega de Atletismo y también del XII Circuito de Carreras de la Diputación Provincial de A Coruña .

La carrera mantendrá su carácter intergeneracional, abriendo la participación a corredores de diferentes edades, desde las categorías más jóvenes hasta los veteranos. El recorrido será completamente llano, en un circuito circular en el que se adaptarán las distancias correspondientes a cada categoría.

De este modo, las pruebas abarcarán distancias desde los 50 metros en la categoría pre-botella hasta los 1.600 metros en las categorías superiores, garantizando una oferta deportiva accesible para niños, jóvenes y adultos.

En la sección de premios , hasta la categoría pre-benjamín inclusive, se entregará una medalla a cada participante y no habrá clasificación oficial . Desde benjamines hasta máster 4, se establecerá un podio en cada categoría, tanto masculino como femenino, con medallas para los tres primeros clasificados. Además, habrá un trofeo para el ganador y el ganador absoluto del evento, así como para el corredor más joven y el más veterano.

Las inscripciones se realizarán a través de la página web https://www.carreirasgalegas.com/ y permanecerán abiertas hasta el domingo 2 de agosto a las 23:59 horas. El coste será de 3 euros desde la categoría junior inclusive hasta máster 4, mientras que en el resto de categorías la participación será gratuita.

Los dorsales se podrán recoger el jueves 6 y el viernes 7 de agosto, de 9:00 a 13:00, en Alianza Aresana , o el sábado en el mismo lugar hasta media hora antes del inicio de cada carrera. La organización recuerda que no se aceptarán inscripciones el día de la carrera.

PDF: Reglamento completo de la milla urbana 2026