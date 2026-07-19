Las dos candidaturas recurren las elecciones al Colegio de Abogados de Ferrol

El Consello da Avogacía Galega (CAG) ha emitido este viernes un comunicado oficial en el que asegura que está tramitando «con todas las garantías» los recursos presentados por las dos candidaturas que concurrieron contra el resultado de las elecciones a la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Ferrol, celebradas el pasado 30 de junio.

En su nota, el órgano que ejerce las funciones de gobierno de la abogacía en Galicia subraya que es el competente legalmente para resolver estos recursos y que el procedimiento se está siguiendo con audiencia de todas las personas interesadas.

Como parte de la tramitación, el Pleno del Consello ha acordado adoptar medidas provisionales para salvaguardar la integridad de toda la documentación electoral, que quedará depositada y custodiada bajo la fe del propio Consello, con la participación de representantes de ambas candidaturas.

Estas medidas cautelares, según explica el texto, tienen como objetivo garantizar que la resolución final que se dicte pueda ser plenamente efectiva.

El Consello precisa que dichas medidas afectan únicamente a una parte de los cargos electos, mientras que el resto de los miembros de la Junta tomarán posesión en la fecha prevista, lo que asegura que el funcionamiento ordinario del Colegio de Abogados de Ferrol queda «plenamente garantizado«.

EJERCICIO DE LOS DERECHOS

El Consello da Avogacía Galega también ha querido poner en valor que la presentación de alegaciones e impugnaciones cruzadas forma parte del «normal ejercicio de los derechos» que asisten a todos los candidatos, y ha insistido en que será el procedimiento legal, y no otra vía, el que determine el fundamento de los recursos.

En ese sentido, el órgano ha rechazado valorar públicamente el contenido de los recursos o anticipar el sentido de su resolución, «por respeto a las partes y a la integridad del expediente», y se ha comprometido a resolver dentro de los plazos legales, comunicando su decisión a través de los canales oficiales.

Finalmente, el Consello ha hecho un llamamiento a la «prudencia informativa» mientras el expediente se encuentra en tramitación, y ha recordado que toda la documentación electoral quedará depositada bajo su custodia con intervención de ambas candidaturas para preservar su integridad.