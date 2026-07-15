Agenda para este jueves, día 16 de juio en la zona norte. Actos en honor a la Virgen del Carmen

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LA FRASE DEL JUEVES-«Madre del Carmen, cuida de nuestros seres queridos.»

–-Quedan 168 días para finalizar el año.

–Festividad de la Virgen del Carmen, patrona de las Marinas.

—La Iglesia celebra la festividad de los Santos Fausto y Sisenando. Santa Elvira

–¿Qué signo del zodiaco tienen los nacidos el día 16 de julio?..Cáncer.

A LA VIRGEN DEL CARMEN

“Virgen del Carmen, guía mis pasos y protege mi camino.”

“Eres mi luz en la oscuridad, Virgen del Carmen.”

“A ti, Virgen del Carmen, te agradezco por cada ola que me ha llevado a buen puerto.”

“Bajo tu manto, encuentro la paz que necesito, Virgen del Carmen.”

“En cada tormenta, sé que tú estás a mi lado, Virgen del Carmen.”

“Virgen del Carmen, madre y protectora, nunca me dejes solo.”

“Que tu amor me acompañe siempre, Virgen del Carmen.”

“Virgen del Carmen, enséñame a amar con el corazón.”

“Eres el faro que ilumina mi vida, Virgen del Carmen.”

“Virgen del Carmen, acompáñame en mis travesías.”

“Tu fe es mi refugio, Virgen del Carmen.”

“Con cada ola, llega tu bendición, Virgen del Carmen.”

“Siempre estaré agradecido por tu protección, Virgen del Carmen.”

“Eres mi esperanza en tiempos difíciles, Virgen del Carmen.”

“Por tu intercesión, mis sueños se hacen realidad, Virgen del Carmen.”

“Virgen del Carmen, guía mi barca en esta vida.

TIEMPO PREVISTO PARA ESTE JUEVES

El jueves 16 de julio de 2026 en Ferrol se espera un día con intervalos nubosos y riesgo de tormentas o chubascos débiles por la tarde, acompañado de unas condiciones marítimas de mar marejadilla con olas bajas de unos 0,5 metros.



El tiempo en tierra

Temperaturas: La máxima alcanzará los 22°C y la mínima caerá hasta los 17°C.

Cielo y precipitaciones: Jornada marcada por cielos nubosos. Existe una probabilidad de lluvia del 40%, concentrándose el riesgo de tormentas y chubascos dispersos durante las horas de la tarde.



Viento: Soplará flojo de componente oeste y noroeste, con una velocidad media de unos 13 km/h y rachas que podrían alcanzar los 19 km/h.



Índice UV: Máximo de 7 (Alto), por lo que se recomienda protección solar en las horas centrales del día si se despeja el cielo.



Estado de la mar

Oleaje: Condiciones muy tranquilas en el litoral. Se prevé mar marejadilla con una altura significativa de ola de entre 0,4 y 0,5 metros procedente del norte.

Temperatura del agua: Rondará los 18°C a 20°C.

Viento en el mar: Muy flojo de dirección noroeste (Fuerza 1), aumentando ligeramente a rachas de hasta 17 nudos durante la noche.



Tabla de mareas en la ría de Ferrol

Bajamares (marea baja): A las 00:13 h (0,24 m) y a las 12:27 h (0,41 m).

Pleamares (marea alta): A las 06:28 h (3,69 m) y a las 18:45 h (4,07 m)



UNIDAD MÓVIL DONACIÓN DE SANGRE

La unidad móvil para la donación de sangre se encuentra hoy en Ferrol, en la plaza de España al lado del banco de Santander. De 9,30 a 14,30 h. y de 15,30 a 21,00 horas.

TAL DÍA COMO HOY

(1849)- Fundación de la congregación religiosa de los claretianos por el joven sacerdote catalán Antoni María Claret, después canonizado.

(1886)-Nació en Ferrol Fausto Escrigas Cruz. Vicealmirante y Comandante del Galatea en 1936.

(1951)- Nació en Ferrol Guillermo Ferrández Rivera. Escritor, poeta y autor de las novelas “Conacho” y “La piedad del invierno”.

(1969)- Nació en Ferrol Miguel Anxo Varela Díaz. Artista polifacético, conjuga el dibujo y la pintura con el diseño gráfico, el cartelismo y la caligrafía.

EN EL CONCELLO

10.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, recibe al deportista Jorge Permuy, campeón de España de Esgrima.(Sala Jorge Juan).

10.00h.- Comisión informativa de Educación e Universidade, Política social e Inclusión, Igualdade, Muller, Xuventude, Familia, Infancia e Multiculturalidade e Política Lingüística.

10.30h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, el presidente de la Federación Galega de Triatlón, Javier Campos, el presidente del Club Triatlón Ferrol, Cali Formoso, y el triatleta, Javier Gómez Noya, presentan el Triatlón Absoluto de Maiores. (Salón de recepciones).

11.00h.- Comisión Informativa de Participación e Atención Cidadá, Promoción Económica, Fondos Europeos e Organización Interna.

12.30h.- O alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a los actos organizados por la Armada con motivo del Día de la Virxe do Carme. Sala de Armas Arsenal.

19.00h.- El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, asiste a la procesión marítima con motivo del Día da Virxe do Carme. Puerto de Ferrol.

LA XUNTA EN LA ZONA NORTE

En Ferrol

10,30 h.-La delegada da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, participará en la presentación del XXIV Tríatlon Cidade de Ferrol. En el Concello.

19,00 h.- El titular del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, asistirá a la procesión de la Virxe do Carme. Puerto de Ferrol.

En Miño

17,00 h.- El director xeral de Cultura, Anxo M. Lorenzo, asistirá a la V Feira Cultural En Camiño. En el centro social A Rúa

PROCESIÓN MARÍTIMA DEL CARMEN EN FERROL

Procesión en honor a la Virgen del Carmen en Ferrol, este jueves 16 de este mes de julio en las que colabora la Junta de Cofradías y Hermandades de Semana Santa, la Diócesis, la Armada, la Autoridad Portuaria y la Cofradía de Pescadores.

A las 12.30 horas la imagen presidirá en el Arsenal los actos de la Armada en honor a su patrona y, por la tarde, a las 19.00 horas saldrá de nuevo de las instalaciones para celebrarse la procesión marítima por la ría, organizada por la Autoridad Portuaria.Asistirán a la procesión el titular del Gobierno autonómico, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y el obispo de la diócesis , Fernando García Cadiñanos.

Al finalizar el recorrido, el cortejo se dirigirá a la iglesia parroquial del Socorro, donde se retirará, como viene siendo habitual, con el canto de la «Salve Marinera» a cargo de la rondalla Añoranzas.

PATRONA DE LA ARMADA

-Este jueves, día 16, la Armada celebra la festividad de su Patrona, la Virgen del Carmen,con diversos actos en toda España, así como en buques y unidades desplegados en el exterior

En Ferrol, darán comienzo a las 11.00 horas con la celebración de una Eucaristía en la iglesia castrense de San Francisco.

A las 12.30 h. en la explanada del edificio “Sala de Armas” del Arsenal Militar de Ferrol, se celebrará un acto militar que incluirá un homenaje a los que dieron su vida por España,y la imposición de condecoraciones, que será presidido por el Almirante Jefe del Arsenal Militar de Ferrol, vicealmirante D. Vicente Rubio Bolivar.

La devoción de las gentes del Mar hacia la Virgen del Carmen nace en el siglo XIII y se va fortaleciendo a través de los siglos. En 1901, hace 125 años, se establece el patronazgo de la Virgen para la Marina española, declarándose el 16 de julio el día de su festividad

EN LO CULTURAL, FESTIVO Y SOCIAL

-En Narón

— El pistoletazo de salida festivo se da este jueves, día 16, con los puestos de artesanía y restauración del Mercado Medieval, que a partir de las 18:00 horas transformarán el parque de O Río Freixeiro en un poblado de la Edad Media hasta el domingo 19 de julio. A lo largo de cuatro jornadas, el recinto acogerá exposiciones de oficios tradicionales, talleres participativos, un campamento de época y una amplia programación de pasarrúas y espectáculos al frente de compañías como Treefolk, Gaeloc, Bufón Rojo o Artimaña, que se prolongarán hasta pasada la medianoche en las jornadas de mayor actividad.

–En la noche del sábado, día 18, el parque de O Río Freixeiro será el lugar de celebración de la trigésimo quinta edición del Festival Internacional de Folclore, organizado por el Patronato de Cultura del . La cita reunirá seis agrupaciones llegadas de Galicia, Asturias, la Comunidad Valenciana, Serbia y México, entre ellas la Banda de Gaitas y el Grupo de Baile Tradicional Riñonera como anfitriones, el Grupo Folclórico La Alegría de Porceyo (Gijón), el Grupo de Danzas de Villena (Alicante), el Conjunto de Danza y Canto Folclórico *Šumadija (Serbia) y el Grupo Folclórico Estampas de México. El festival comenzará a las 12:00 horas con la recepción institucional de las delegaciones en el Ayuntamiento y continuará a las 20:00 horas con un pasarrúas desde el Pazo da Cultura hasta el parque de Freixeiro, donde tendrán lugar las actuaciones.

–El programa de eventos cierra el domingo 19 de julio con la vixesimosexta edición de la Festa do Pimento de O Couto, que se celebra en la parroquia de San Martiño de Xuvia. La jornada principiará a las 12:00 horas con una demostración culinaria y degustación al frente de la chef Cris Tizón, a la que seguirá a las 13:00 horas el pregón, este año al frente del periodista y escritor Ramón Loureiro. A partir de las 14:00 horas se servirán raciones de churrasco con pimientos de O Couto y cachelos a precios populares en el robledal de O Couto, y por la tarde habrá juegos populares y una sesión de Cuantos de Taberna del grupo A Xesteira antes del baile de cierre, amenizado por Jorge Lo latí.

En Ares

Este sábado 18 de Julio se celebrará en el Parque de Rosalía de Castro una nueva edición de la Festa do Langostino. A partir de las 13.00 horas y hasta las 16.00 horas y desde las 19.00 horas y hasta fin de existencias, los presentes podrán degustar raciones de este exquisito crustáceo. La ración de langostinos con pan y bebida tendrá el precio de 14€.



FIESTAS DEL CARMEN Y SANTA MARIÑA

En Ferrol

—Un año más se celebran las fiestas de Santa Mariña do Vilar. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán participar en los actos religiosos, que se llevarán a cabo en horario de costumbre, y disfrutar con las actuaciones musicales.

Jueves 16, El Combo Dominicano y DJ Ayram animarán la jornada.

Viernes 17, DJ Federato y la orquesta Panamá Band amenizarán la fiesta.

Sábado 18, misa y procesión en honor a Santa Mariña a las 13:30 horas. A continuación sesión vermú con el grupo Pasión. En esta jornada se celebrará el Festival Erase Una Vez que contará con los DJ´s Gor, Juanky y Franh. También estará animando la fiesta de nuevo el grupo Pasión.

Domingo 19, misa y procesión en honor a Santa Mariña a las 13:30 horas. A continuación sesión vermú con el grupo Jaque y el Dj Marcos Magán. Contaremos este día con pulpeiro y fiesta de la espuma para los más pequeños de la casa.

En Ares

El jueves 16 de Julio la parroquia de Redes celebrará la festividad en honor a la Virgen del Carmen. A las 8.00 horas tendrán lugar las tradicionales 21 bombas de palenque, dando paso, a las 9.00 horas, al pasacalles a cargo de la banda de gaitas Retrincos.

A las 14.00 horas el grupo Jaque amenizará la sesión vermú.

A las 19.00 horas dará inicio la misa solemne y las 20.00 horas la procesión marítima con cantos a la virgen a cargo de la Rondalla Trovadores de Ares y la Asociación Cultural y Musical Virgen de la Amargura.

A las 21.00 horas tendrán lugar las actuaciones de Quentada, Mekánica Rolling Band y grupo Jaque.

En As Pontes

Fiestas en honor a la Virxe do Carme que se celebrarán en el mes de Julio. Durante las jornadas festivas tanto vecinos como visitantes podrán disfrutar con las numerosas actividades lúdicas y actos tanto musicales como religiosos programados para la ocasión, entre ellos la popular Festa da Fraga.

Algunos de los actos programados para esta semana serán los siguientes:

Jueves 16, a las 20:30 horas As Noites do Carme con Escola Municipal de Baile Moderno das Pontes.

Viernes 17, a las 20.30 horas pregón y a las 22.00 horas concierto de Duncan Dhu 40 Aniversario con Mikel Erentxun. A las 23.30 horas verbena con orquesta Panorama.

Sábado 18, a las 11:30 horas pasacalles, a las 12:00 horas concierto de la Banda de Música das Pontes. A las 14:00 horas sesión vermú con La Mecánica.

A las 20:00 horas novena y misa do Carme y a las 21:30 horas procesión nocturna con Banda de Música das Pontes y Banda de Gaitas Escola Municipal das Pontes, con parada en la Praza do Hospital para actuación de la Coral y espectáculo piromusical.

A las 23:00 horas verbena con La Misión y Los Players.

Domingo 19, a las 12: 00 horas eucaristía cantada por Agrupación Coral As Pontes. A continuación, procesión de subida de la Santa con Banda de Música C.R. das Pontes y grupo Canavella, y ofrenda floral. A las 14.00 horas sesión vermú con grupo Antha.

A las 22:30 horas verbena con las orquestas París de Noia y Los Satélites.

En Cariño

Jueves 16, continúa la festividad en honor a la Virgen del Carmen. Comenzará el día a las 09.30 horas con el pasacalles a cargo del Cuarteto de Gaitas y Danzas de Arcos da Cofradía de Pescadores de Cariño. A las 10.15 horas tendrá lugar la recepción de autoridades y a las 10.30 horas se celebrará la santa misa. A las 11.30 horas se iniciará la procesión marítima y a las 13.30 horas se trasladará la imagen de la Virgen al templo parroquial con la banda ACM Sementeira, Banda de Gaitas do Ortegal y actuación de la Danza de Arcos y cuarteto de Baile San Xiao do Trebo.

A las 19.30 horas en la Praza Roxa habrá pinchos y tardeo amenizado por La Hora Bruja.

En Cedeira

Fiesta en honor a Nosa Señora do Carme que tendrá lugar en la parroquia de Régoa. Los asistentes a estas jornadas festivas podrán disfrutar con los actos programados para la ocasión.

Sábado 18 de Julio, comienzan las fiestas a las 13.45 horas con la misa solemne seguida de procesión acompañada del grupo Os Montoxos. A continuación se celebrará la sesión vermú con el grupo Antha.

A las 22.00 horas el citado grupo Antha pondrá música a la verbena. El fin de fiesta correrá a cargo de Brunokavi DJ.

Domingo 19, el día de fiesta dará inicio con la celebración de la misa solemne a las 13.45 horas, seguida de la procesión. Acto seguido se celebrará la sesión vermú larga que estará amenizada por el Dúo Veneguay.

En Fene

Fiestas en honor a la Virxe do Carme y Santa Mariña que se celebrarán los días 18 y 19 de Julio en la parroquia de Sillobre.

Viernes 17, a las 16.00 horas un grupo de gaiteiros hará el recorrido por toda la parroquia.

Sábado 18, a las 9.30 horas, recorrido por toda la parroquia de los grupos de gaiteiros. A las 13.00 horas se oficiará la misa solemne en honor a Santa Mariña con posterior procesión, que irá acompañada de la agrupación musical Nuestra Señora del Carmen de Ferrol. A continuación tendrá lugar la sesión vermú a cargo del grupo Montreal.

Por la noche, gran verbena a cargo del dúo Son II y el grupo Montreal.

Domingo 19, la última jornada festiva se iniciará a las 13.00 horas con la misa solemne en honor a la Virgen del Carmen, seguida de procesión. Posteriormente tendrá lugar la sesión vermú amenizada por el grupo Tania Veiras y Los Cumbia Pop, que también amenizarán la verbena con el dúo Dilema.

En Pontedeume

Los vecinos del municipio de Pontedeume honrarán en la jornada del jueves 16 Julio a la Virxe do Carme, patrona de los marineros. Los actos comenzarán a las 17.30 horas con la salida desde la antigua Casa do Mar, seguida de procesión hasta la lonja y baile de la Danza de Arcos a cargo de la AFC Orballo. A continuación, tendrá lugar la misa solemne y la tradicional procesión marítima.

En Valdoviño

Valdoviño se prepara para celebrar sus Fiestas en Honor a la Virgen del Carmen.

Los festejos darán comienzo el sábado 18 de Julio con el recorrido de gaiteiros. A las 12.00 horas dará inicio la procesión de la Santa por la playa, seguida de misa cantada por el coro Diapasón. A continuación, tirada de fuegos de artificio y sesión vermú con el dúo D´Vicio.

Por la noche, gran verbena con D´Vicio y DJ Chocolate.

Domingo 19, a las 13.00 horas se oficiará la misa solemne seguida de tirada de fuegos y sesión vermú larga con el grupo Pasión.

EXPOSICIONES

En Ferrol

–En el Museo Naval hasta el 15 de septiembre exposición temporal titulada “Imágenes de la Historia”, una selección de 17 reproducciones de famosos cuadros, obras todas ellas del prestigioso artista Augusto Ferrer-Dalmau Nieto, conocido como el “Pintor de batallas” por su especialidad en temas históricos militares.

La exposición consta de 17 paneles que reproducen en color y alta resolución cuadros pintados al óleo por el pintor Ferrer-Dalmau, que representan como su nombre indica “Imágenes de la Historia”, narrando hechos relevantes de la Historia de España y de algunos de sus más destacados protagonistas.

La exposición está abierta al público en los horarios habituales del Museo: de martes a viernes, de 9.30 a 13.30 horas; sábados, domingos y festivos, de 10.30 a 13.30 horas.

–En la Sala Carlos III de Exponav, exposición «Eclipsarte. O camiño do Sol». Una muestra colectiva en la que participan artistas gallegos, con obras en diferentes disciplinas en las que el hilo conductor es el Eclipse total de sol y el Camino de Santiago.

Esta muestra comisariada por Cristina Carballedo Penelas, podrá visitarse hasta el 30 de agosto

–En el Centro Cultural «Torrente Ballester». Exposición de Xoán Xosé Braxe, integrada por más de un centenar de obras del artista. Hasta mediados de este mes de julio

Puede visitarse, de martes a sábado, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas, y los domingos, de 11:00 a 14:00 horas.

–En el Ateneo, propuesta cultural que va más allá de una exposición convencional. Bajo el título «Retratos da Ilustración”, la artista Carmen Martín presenta una colección de retratos inspirados en figuras de la Ilustración.

–En Afundación (plaza de la Constitución) exposición » Origen» compuesta por las fotografías que conforman el proyecto El Legado que Seremos, de Álvaro Ybarra, mediante las cuales documenta el proceso de transición

energética del carbón a las fuentes renovables. Algunas de las imágenes están tomadas en el ámbito de la central térmica de carbón de As Pontes, una de las últimas de este tipo que se mantuvo en funcionamiento en España.

En Narón

–El Centro Comercial Odeón luce una exposición de 9 dinosaurios autómatas con unas características físicas muy realistas. Los reptiles mueven los ojos, la boca, la cabeza y la cola, y están dotados de sensores de movimiento y placas identificativas con la historia de cada uno de ellos.

Estos 9 ejemplares se han distribuido a lo largo de la planta baja del Centro Comercial y los visitantes podrán disfrutar de esta sorprendente compañía hasta el próximo 2 de agosto.