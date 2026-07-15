Ferrol en Común reclama que el dique cubierto figure como prioridad en el nuevo plan estratégico de Navantia

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Ferrol en Común ha reclamado este miércoles que el Gobierno central incluya la construcción de un dique cubierto en el futuro plan estratégico de Navantia, al considerar que se trata de una infraestructura imprescindible para garantizar la competitividad del sector naval público y asegurar el futuro industrial de Ferrolterra.

La formación sostiene que la actual carga de trabajo de los astilleros públicos no debe ocultar la necesidad de planificar a largo plazo. En este sentido, recuerda que Navantia Ferrol y Navantia Fene no pueden depender exclusivamente de los encargos de la Armada, al tratarse de ciclos de producción «inestables no tempo«. Asimismo, señala que la necesidad de diversificar la actividad del sector ha quedado reflejada en diferentes mociones y declaraciones institucionales aprobadas por el pleno del Concello de Ferrol con el respaldo de formaciones de distintos signos políticos.

Ferrol en Común considera que esa diversificación pasa por impulsar proyectos como un dique de carenas, la fábrica de turbinas, el gemelo digital, la construcción civil y, de forma inmediata, un dique cubierto que complemente el actual taller de subbloques.

Recuperar proyectos estratégicos para el astillero

La formación recuerda que en 2016, durante la dirección de Julio Martín al frente de Navantia Ferrol, se presentó el proyecto del Astillero 4.0, que incluía actuaciones como el taller de subbloques, la fábrica de aceros y un dique flotante. Según Ferrol en Común, pese a tratarse de una propuesta respaldada por criterios técnicos para mejorar la competitividad del astillero, las decisiones políticas impidieron su desarrollo.

Asimismo, critica que en la negociación del nuevo plan estratégico no se esté dando participación a las organizaciones sindicales y advierte de que el modelo que se plantea podría vincular el futuro de Navantia a la fabricación de bloques para otras empresas europeas en lugar de potenciar la producción propia, con el consiguiente impacto sobre el empleo y la economía de la comarca.

Por último, Ferrol en Común anuncia que respaldará todas las iniciativas encaminadas a generar una «masa crítica» que sitúe la construcción del dique cubierto entre las principales reivindicaciones sociales, con el objetivo de que esta infraestructura quede recogida en el futuro plan estratégico de Navantia con una dotación presupuestaria y un calendario de ejecución definidos.