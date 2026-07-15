Interceptado en Ferrol un conductor sin carné que participaba en una carrera ilegal y dio positivo en cannabis

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La Policía Local de Ferrol interceptó durante la madrugada del pasado sábado a un conductor que presuntamente participaba en una carrera ilegal por la avenida Nicasio Pérez y que, además de carecer de permiso de conducción, dio positivo en cannabis.

Los hechos se produjeron en la madrugada del 11 de julio, cuando varios vecinos alertaron a los agentes de la celebración de carreras ilegales en esta vía de la ciudad. Las patrullas desplazadas al lugar comprobaron que dos vehículos circulaban en dirección a Ferrol compitiendo entre sí, realizando una conducción temeraria que, según la Policía Local, suponía un grave riesgo para la seguridad vial.

Ante la situación, se movilizaron más efectivos policiales, que lograron interceptar uno de los vehículos en la glorieta que enlaza la FE-13 con la avenida Salvador Allende.

Diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial

Tras identificar al conductor, los agentes comprobaron que nunca había obtenido el permiso de conducción. Por este motivo, se solicitó la presencia de la Policía Judicial de Tráfico, que instruyó las correspondientes diligencias por un presunto delito contra la seguridad vial.

Además, el conductor fue sometido a las pruebas de detección de drogas, en las que arrojó un resultado positivo en THC, el principal componente psicoactivo del cannabis.