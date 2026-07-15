Numerosos ferrolanos acompañaron, este miércoles en Ferrol, a la imagen del Carmen en su procesiòn hasta el Arsenal Militar

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La Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Ferrol celebró este miércoles, día 15 de julio, la procesión de la Virgen del Carmen. En esta quinta edición, desde que se recuperó este acto en el año 2022, el desfile partió de la iglesia castrense de San Francisco a las 20.15 h. y se dirigió al interior del Arsenal Militar. La imagen pasará la noche en las instalaciones castrenses y al día siguiente, este jueves día 16, presidirá los actos de la Armada por la mañana, y por la tarde la procesión marítima organizada por la Autoridad Portuaria.

Acto religioso y procesión

Este martes se celebró, a las siete de la tarde, una eucaristía en el interior del templo castrense de San Francisco, , abarrotado de fieles, oficiada por el capellán mayor y párroco de la iglesia castrense, Pedro José López Suárez,

Asistieron junto al almirante del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar y el alcalde de Ferrol y presidente de la Comisión de Defensa del Senado, José Manuel Rey Varela, varios miembros del grupo popular del concello ferrolano y diversos mandos de la Armada el presidente de la Junta de Cofradías, Fernando Iguacel y miembros de la Junta; ediles del PP; y diversas representaciones civiles, «Damas del Carmen» y miembros de la Armada, desde mandos a marineros.

La parte musical estuvo a cargo del coro castrense bajo la dirección de Marisol Rodríguez López.

Finalizó el acto religioso con el canto de la Salve Marinera

Ya a las 20.15 horas comenzó la procesión. A esta hora aparecía en la puerta del templo el «trono» portado por marineros de las Escuelas de Especialidades de la Armada y de distintos buques atracados en los muelles del Arsenal Ferrolano. Se rindieron honores y la Agrupación Musical Acotaga interpretaba el Himno Nacional.

En la presidencia figuraban el Almirante Jefe del Arsenal, vicealmirante Vicente Rubio bolívar; el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela y ediles del Partido Popular Javier Díaz Mosquera, María del Carmen Pieltain Fernández y María del Carmen García Fraga; el presidente de la Junta de Cofradías y Hermandades, Fernando Iguacel Selle; el Comandante de la Fuerza de Acción Marítima, y Comandante Naval de Ferrol y A Coruña, capitán de fragata José M. de Mata Hervás; Lucía Arbolí Cervera-Mercadillo, presidenta de la delegación en Ferrol de la Asociación «Nuestra Señora del Carmen» ; el Comandante-director de la Escuela de Especialidades de la Armada «Antonio de Escaño», Capitán de Navío Jaime Boloix Tortosa; el Jefe del Órgano de Apoyo a Jefatura (OAJ), Capitán de Navío Manuel Aguirre González; Ayudante Mayor del Arsenal, Capitán de Fragata David Almeida García; el Jefe de Seguridad Naval de Ferrol, teniente coronel de Infantería de Marina Víctor Hugo Blanco Urgorri; el Práctico Mayor, Capitán de Corbeta Fernando Mendizabal Díez; Comandantes de buques y Jefes de Dependencias.

La comitiva inició el recorrido por la glorieta de Alfredo Martín y la calle Emilio Antón. En el lugar, frente al convento de San Roque se detuvo para que las religiosas de las Esclavas del Santísimo Sacramento le dedicasen, desde la clausura, una canción a la imagen.

Retomada la marcha, acompañados de la Banda Acotaga, la procesión continuó por Espartero, para dirigirse después al Arsenal por Merced, Benito Vicetto, San Francisco y Espíritu Santo,entrando al recinto por la Puerta del Parque.

Ya en el interior el paso de la Virgen del Carmen fue trasladado al edificio la Sala de Armas, antiguo cuartel de Instrucción, hasta el día siguiente.

La talla de Negrí Acevedo pasó allí la noche y este jueves será colocada al lado de la Cruz de los Caídos para presidir los actos de la Armada en homenaje a su patrona.

Por la tarde de este jueves otra vez a las 19.00h, saldrá por la Puerta de la Cortina la comitiva organizada por la Autoridad Portuaria para embarcar, en el muelle de Curuxeiras, y realizar la tradicional procesión marítima. A su regreso, el desfile continuará para retirarse en la iglesia del Socorro, donde estará la Rondalla Añoranzas, que interpretará la Salve Marinera y el Himno Gallego.

El acompañamiento musical de los actos, tanto los del día 15 como los del 16, está patrocinado por la Autoridad Portuaria y correrá a cargo de la banda Acotaga