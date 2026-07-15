Ferrol y la ciudad rumana de Galați firman un acuerdo para impulsar proyectos conjuntos de desarrollo económico y social

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El Concello de Ferrol y el municipio rumano de Galați han formalizado un acuerdo de cooperación con el objetivo de estrechar las relaciones entre ambas ciudades y promover iniciativas conjuntas en ámbitos estratégicos como el desarrollo económico, la cultura, la educación, el turismo o el deporte.

El documento fue firmado este miércoles en el salón de recepciones del Concello por el alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, y el alcalde de Galați, Ionuț-Florin Pucheanu, en un acto que simboliza el inicio de una nueva etapa de colaboración institucional entre ambos territorios.

El acuerdo establece un marco de cooperación global orientado a favorecer el intercambio de experiencias y el desarrollo de proyectos que puedan optar a financiación de la Unión Europea. Además, contempla el impulso de iniciativas relacionadas con la administración pública local, el comercio, la protección del medio ambiente, la promoción turística y el deporte.

Intercambios y apoyo a empresas y comunidades

El texto también prevé la creación de condiciones favorables para el desarrollo de actividades económicas, con especial atención a la cooperación entre pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de intercambios entre estudiantes y la participación de deportistas de ambas ciudades en programas de interés común.

Para garantizar el desarrollo del acuerdo, cada administración designará un coordinador encargado de elaborar un plan de actuación, proponer nuevas iniciativas y supervisar su ejecución. Asimismo, las delegaciones oficiales mantendrán reuniones periódicas, que se celebrarán de forma alterna en Galați y Ferrol, para evaluar los avances y definir nuevas líneas de colaboración.

Durante la firma del convenio, José Manuel Rey Varela destacó que “Ferrol é unha cidade aberta ao mundo na que entendemos que o futuro constrúese desde o diálogo constante con outros territorios, aprendendo os uns dos outros e compartindo vivencias”. El regidor añadió que “a través de visitas e intercambios as nosas comunidades poderán descubrirse porque, máis aló do ámbito técnico hai algo aínda máis valioso: a confianza e o apoio mutuo” y subrayó la necesidad de “dotar este acordo de contido, para impulsalo con enerxía e constancia”.

El alcalde ferrolano también agradeció a Ionuț-Florin Pucheanu y a la delegación rumana su visita a la ciudad y su disposición para compartir con Ferrol “a vontade firme de tender pontes e de construír un futuro xuntos”.