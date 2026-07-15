Ferrol aumenta un 9% los visitantes atendidos en la Oficina Municipal de Turismo de la Praza de España durante junio

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Ferrol continúa consolidando su crecimiento como destino turístico. La Oficina Municipal de Información Turística (OMIT) de la Praza de España atendió durante el pasado mes de junio a 1.254 personas, un 9 % más que en el mismo periodo del año anterior, según los datos facilitados este miércoles por el Concello.

La concejala de Turismo, Maica García, destacó que este incremento confirma la tendencia positiva registrada desde comienzos de año y aseguró que «Ferrol está de moda, cada vez hai máis visitantes que desexan coñecer a nosa cidade, a nosa historia, paraxes naturais e a nosa gastronomía«.

Crece el interés por el patrimonio y los museos

De las 1.254 personas atendidas en la oficina de la Praza de España, 894 fueron visitantes nacionales y 360 internacionales. Entre el turismo nacional, Galicia continúa siendo el principal mercado emisor, seguida por la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León y el País Vasco. En el ámbito internacional, los visitantes procedían principalmente de Italia, Alemania, Francia, Estados Unidos, Irlanda y Reino Unido.

El patrimonio histórico y arquitectónico volvió a situarse como el principal motivo de las consultas, con un 48,8 % del total, seguido de los museos, que concentraron el 43,94 %. También crecieron las consultas relacionadas con la naturaleza y las playas, así como las vinculadas al Xeodestino Ferrolterra.

Durante el mes de junio se registraron además 567 consultas sobre alojamientos, una de las cifras más elevadas del año, lo que, según el Concello, refleja un mayor interés por prolongar la estancia en la ciudad.

En comparación con junio de 2025, también aumentó el número de peregrinos que iniciaron el Camino Inglés desde Ferrol, pasando de 454 a 520 personas.

Más de 1.800 usuarios en la oficina del Puerto

La Oficina Municipal de Turismo situada en el Puerto atendió durante junio a 1.888 personas, de las que 1.713 fueron visitantes internacionales, lo que representa más del 90 % del total.

La mayoría eran peregrinos del Camino Inglés, aunque el Concello destaca que cada vez son más quienes deciden permanecer en la ciudad para conocer su patrimonio, su oferta cultural, la gastronomía y el legado militar y naval de Ferrol.

Los principales países de procedencia fueron Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Portugal y Alemania, aunque durante el mes también se registraron visitantes llegados desde países menos habituales, como Líbano, Armenia o Israel.

La concejala de Turismo mostró su satisfacción por la evolución de estos indicadores y expresó su deseo de que la tendencia al alza continúe durante los meses de julio y agosto, coincidiendo con el periodo de mayor actividad turística y con el incremento de la programación de ocio en la ciudad.