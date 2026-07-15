O Mercado Medieval en Narón da comenzo este xoves

O parque de Freixeiro acolle o mercado e o Festival Internacional de Folclore, mentres a Carreira Andadura leva o sábado o deporte ecuestre ao Polígono do Río do Pozo e O Couto pecha o programa coa súa tradicional festa gastronómica.
Narón afronta unha das fins de semana máis intensas do seu calendario estival, cunha programación que vai da ambientación histórica ao folclore internacional, o deporte ecuestre e a gastronomía tradicional. O pistoletazo de saída dáno este xoves os postos de artesanía e restauración do Mercado Medieval, que a partir das 18:00 horas transformarán o parque do Río Freixeiro nun poboado da Idade Media ata o domingo 19 de xullo.
Ao longo de catro xornadas, o recinto acollerá exposicións de oficios tradicionais, obradoiros participativos, un campamento de época e unha ampla programación de pasarrúas e espectáculos a cargo de compañías como Treefolk, Gaeloc, Bufón Rojo ou Artimaña, que se prolongarán ata pasada a medianoche nas xornadas de maior actividade. O sábado 18 de xullo sumará dúas citas máis ao calendario.
Pola mañá, a rúa Panadeiros, fronte ao almacén de Lidl no Polígono do Río do Pozo, será escenario da segunda edición da Carreira Andadura Cidade de Narón, organizada polo Concello e a Asociación Cabaleiros de Narón. A xornada, que dará comezo ás 9:30 horas coa apertura e a medición dos cabalos participantes, inclúe probas de andadura chapeada e serrada en varias categorías, un concurso de estampa e beleza e un paseo infantil, cun reparto de máis de 450 euros en premios que se prolongará ata as 20:00 horas.
Esa mesma noite, o parque do Río Freixeiro será tamén o lugar de celebración da trixésimo quinta edición do Festival Internacional de Folclore, organizado polo Padroado de Cultura do Concello. A cita reunirá seis agrupacións chegadas de Galicia, Asturias, a Comunidade Valenciana, Serbia e México, entre elas a Banda de Gaitas e o Grupo de Baile Tradicional Alxibeira como anfitrións, o Grupo Folclórico A Alegría de Porceyo (Xixón), o Grupo de Danzas de Villena (Alicante), o Conxunto de Danza e Canto Folclórico Šumadija (Serbia) e o Grupo Folclórico Estampas de México.
O festival comezará ás 12:00 horas coa recepción institucional das delegacións no Concello e continuará ás 20:00 horas cun pasarrúas desde o Pazo da Cultura ata o parque de Freixeiro, onde terán lugar as actuacións.
O programa de eventos pecha o domingo 19 de xullo coa vixesimosexta edición da Festa do Pemento do Couto, que se celebra na parroquia de San Martiño de Xuvia. A xornada principiará ás 12:00 horas cunha demostración culinaria e degustación a cargo da chef Cris Tizón, á que seguirá ás 13:00 horas o pregón, este ano a cargo do xornalista e escritor Ramón Loureiro.
A partir das 14:00 horas serviranse racións de churrasco con pementos do Couto e cachelos a prezos populares na carballeira do Couto, e pola tarde haberá xogos populares e unha sesión de Cantos de Taberna do grupo A Xesteira antes do baile de peche, amenizado por Jorge Latino.