Club Arco Narón participa en el trofeo 35º Aniversario del Club Boa Vila

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Este pasado sábado se ha celebrado en Pontevedra el Trofeo 35º Aniversario del club Boa Vila. Club que de la mano de Rafael Gil fue uno de los pioneros en el tiro con arco gallego. Última prueba de la temporada de aire libre en Galicia.

Club Arco Narón contó con la participación de tres arqueras aunque inicialmente serían cuatro mas por cuestiones técnicas de última hora no pudo asistir la representante en la categoría U15, Adriana Rodríguez.

La competición constaba solamente de 1 ‘round’, dividido en 2 ‘series’ de 6 ‘entradas’. Cada entrada era de 6 flechas. 72 flechas en total. Los resultados del Club Arco Narón fueron los siguientes:

Recurvo U18 (sub18) Mujer :



Lua Teijeiro Aneiros 317+311=628, nuevo Récord Personal y de nuevo también Mejor Puntuación galega de la temporada en sub18. 1er puesto



Iria Zaragoza López 261+242=503, 2º puesto



Lorena Quintela Anido 188+187=311, 4º puesto

Dados los resultados, el Club tiene muy buenas sensaciones de cara al Campeonato de España que se celebra en Madrid a finales de este mes.