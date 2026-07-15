Editorial-Tres siglos de historia y un faro eterno: Ferrol ante el 125 aniversario de la Patrona de la Armada

Fue en 1726 cuando el rey Felipe V tomó la audaz decisión de estructurar la defensa naval peninsular en tres departamentos, convirtiendo a Ferrol en la gran base del Norte. Aquella orden real transformó por completo el destino de la ría ferrolana,de nuestra ría ártabra, dando origen a un binomio indisoluble. Ferrol y la Armada comparten desde hace 300 años un mismo ADN, forjado entre los muros de su soberbio Arsenal Militar y las gradas de sus astilleros históricos. No se puede entender el esplendor de la Ilustración española ni el desarrollo de la ingeniería naval de nuestra patria sin mirar a esta plaza, que tres siglos después sigue alzándose como un pilar insustituible para la soberanía, la seguridad y la proyección defensiva de España.

A este legado histórico de piedra, hierro y mar se suma la fortaleza moral de la fe. Aunque la veneración de las dotaciones a la Virgen del Carmen nació de forma espontánea en los navíos siglos atrás, fue la Real Orden del 19 de abril de 1901 —firmada por la Reina Regente María Cristina— la que oficializó un sentimiento que ya habitaba en cada corazón marinero. Cumplir 125 años bajo el manto de la Patrona significa recordar más de un siglo de travesías protegidas, de temporales capeados y de misiones cumplidas bajo la guía de la misma estrella. En la soledad de las guardias nocturnas o en la dureza de los despliegues internacionales, la Virgen del Carmen sigue siendo el ancla espiritual de nuestros militares.

La unión entre la Armada y su Patrona trasciende lo estrictamente militar para convertirse en un lazo espiritual imperecedero. En la inmensidad del océano, donde el peligro y la soledad a menudo se imponen, la fe en la Virgen del Carmen ha sido, y sigue siendo, el faro que guía a nuestras dotaciones. Es en esa devoción compartida donde se forja la fortaleza moral de unos profesionales que, lejos de sus hogares, asumen el sacrificio como norma y el cumplimiento del deber como única divisa.

Aprovechando esta histórica doble efeméride, es de rigurosa justicia expresar nuestra más profunda gratitud y felicitar a los marinos de España. Desde los buques que defienden la paz en aguas internacionales hasta el personal que mantiene el pulso de la base ferrolana, vuestro diario ejemplo de sacrificio, disciplina y abnegación es un orgullo nacional. Vuestra entrega incondicional es la garantía de nuestra libertad. Vuestra labor, a menudo invisible para el gran público, es el pilar fundamental que garantiza la prosperidad de nuestra patria.