Editorial-Fernando García Cadiñanos, un obispo cercano y entregado al pueblo

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El nombramiento de Fernando García Cadiñanos como obispo de Mondoñedo-Ferrol el 1 de julio de 2021 marcó un inicio profundamente transformador para la comunidad no solo diocesana. En apenas unos años de ministerio, García Cadiñanos ha consolidado una reputación intachable como un pastor con «olor a oveja», destacando por su cercanía genuina al pueblo, su incansable dedicación a la pastoral y un compromiso inquebrantable con la justicia social.

Este modelo de liderazgo, centrado en los sectores más vulnerables de la sociedad civil, ha recibido y recibe un merecido reconocimiento público



Un Pastor cercano y entregado al pueblo

Desde su llegada a la diócesis, el obispo ha redefinido la relación entre la curia y la ciudadanía a través de acciones directas, como son su presencia a pie de calle y visita constante a las parroquias rurales y urbanas de la comarca.

Una escucha activa, con canales abiertos con asociaciones vecinales, colectivos sociales y trabajadores locales.

Y sobre todo su sencillez en el trato con un estilo de comunicación directo, desprovisto de rigideces institucionales innecesarias.



Sus últimas cartas pastorales lo definen como el pastor más importante de los últimos años



Sus cartas pastorales reflejan una hondura evangélica que ha transformado la vida comunitaria y social de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol. A través de sus escritos periódicos, Fernando García Cadiñanos se ha consolidado como un referente moral y pastoral de primer orden. Sus textos no son meras directrices teológicas abstractas, sino valientes respuestas a los desafíos contemporáneos de Ferrolterra y de la sociedad en general.



Ejes de sus Escritos Pastorales

La defensa de la dignidad laboral se refleja en su mensaje «Cuidemos a los trabajadores» por el Primero de Mayo, aboga firmemente por empleos dignos, la justicia social y la erradicación de la precariedad laboral.

En su célebre carta «Preferencia evangélica: la otra prioridad», rebatió con valentía discursos de exclusión, recordando que el Evangelio exige no hacer distinciones entre nativos y extranjeros, en un claro compromiso con el migrante.



Escritos como «El pan que da vida», dirigida a las familias ante las Primeras Comuniones, buscan despojar las celebraciones de la mera inercia social para recuperar el sentido espiritual profundo, una revitalización de la Fe Cotidiana



En sus cartas de Semana Santa, ha exhortado a las cofradías de la zona, Viveiro o Ferrol, a que la devoción exterior sea un reflejo de un corazón limpio y alejado de la murmuración.



El impacto de su liderazgo

Esta manera de comunicarse —clara, directa y pegada a las realidades de la calle— fundamenta la opinión generalizada de que es uno de los pastores más influyentes e importantes que ha tenido la región en las últimas décadas. Sus cartas actúan como un faro en momentos de polarización, promoviendo una Iglesia entendida como «hospital de campaña», humilde y volcada con los desfavorecidos, en perfecta sintonía con las directrices de la Iglesia actual.

El Reconocimiento, Premio Ártabro

La distinción concedida por Galicia Ártabra, el Premio Ártabro de «entrega a los demás 2023/24» subraya el impacto real de su figura más allá del ámbito estrictamente eclesiástico. Al recibir el galardón, el propio García Cadiñanos expresó su sorpresa y gratitud, recordando que servir y entregarse al prójimo constituye el núcleo de su misión pastoral. Se trata de un premio que homenajea a los ciudadanos e instituciones que mejoran el día a día de Ferrolterra, confirmando que la diócesis cuenta hoy con un pastor plenamente comprometido con el futuro de su comunidad.