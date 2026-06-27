Editorial-La situación política municipal y los movimientos de algunos partidos

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El panorama político en Ferrol refleja una división histórica que muchos ciudadanos critican duramente debido a la falta de consensos. Cualquiera que esté «un poco enterado» puede darse cuenta con exactitud del malestar generalizado ante la cercanía de la precampaña, donde la estrategia del «y tú más» parece como si tuviese intereses por parte de algunos en ir en contra del avance de la ciudad, aunque en pantalla ofrezcan frases bonitas de «amor eterno» y revive las tensiones vividas en 2023 en donde el fango hizo acto de presencia.

La situación actual de las principales fuerzas políticas locales se resume en los siguientes puntos:

El Partido Popular (PP) cuenta con su candidato ya designado para buscar la continuidad o el refuerzo de su posición mayoritaria en la urbe, de momento las encuestas le dan mayoría absoluta.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha completado su relevo estratégico tras la salida de Iván Rivas, designando oficialmente a Mon Fernández como su nuevo candidato a la alcaldía. Savia nueva que puede lograr atraer el voto de los descontentos de los otros partidos de izquierdas.

La Agrupación de Izquierdas (Ferrol en Común / Sumar), el espacio político a la izquierda del PSOE perfila sus opciones hacia el posible liderazgo de una mujer para encabezar la lista local, para muchos una desconocida que contará con los votos «fijos».

En el PSOE local la agrupación vive un clima de división interna con dos sectores enfrentados ante la inminencia de un proceso de primarias. Eva Martínez se postula para liderar la candidatura y disputar el puesto al exalcalde y portavoz actual, Ángel Mato, en caso de que éste decida concurrir finalmente. Un ex alcalde que todavía pasados ya más de tres años parece que no acaba de digerir el mal trago de la derrota.

Esta que podría calificarse como de parálisis institucional, a pesar de la labor que viene desarrollando el grupo de gobierno, por los reproches mediante comunicados de prensa, es precisamente lo que agota al electorado, que a todas luces demanda evitar una confrontación partidista constante.

Un gran número de ciudadanos no comprende la ya cansina campaña socialista que para callar al PP y como no tiene otras razones se basa en que todo lo bueno lo hace en Ferrol el gobierno central, mientras el olvido de las reclamaciones ciudadanas sobre transportes ferroviarios, por ejemplo, solo se convierte en declaraciones de que todo se hará, mientras la ciudad va mejorando, claramente, tanto en servicios como en mejoras con distintas obras.



El debate sobre qué administración es responsable de los avances en Ferrol divide a la opinión pública, enfrentando el relato del Gobierno central con la gestión municipal actual. Mientras la ciudad experimenta una transformación visible las infraestructuras de transporte de larga distancia, por ejemplo, siguen siendo el principal motivo de descontento social.

El Ayuntamiento avanza en la reurbanización de calles, mejora de servicios públicos, limpieza, jardines, señalizaciones y humanización de barrios , existe una sensación generalizada de que la ciudad está mejor cuidada, con proyectos de asfaltado, iluminación y mantenimientos que impactan el día a día, por lo que el gobierno municipal reivindica estas mejoras como resultado directo de su gestión y optimización de los presupuestos propios.

Pero aparece el argumento socialista, mediante declaraciones del delegado y subdelegado del Gobierno, o del PSOE provincial y local vincula el progreso estratégico de Ferrol a los hitos del Ejecutivo central, destacando la carga de trabajo histórica en Navantia (fragatas F-110) o algunas obras y subvenciones con cargo a las ayudas europeas.

El PSOE local no se cansa de comunicados y más comunicados diciendo que lo que ahora se hace es en base a los proyectos de la anterior corporación… pero podría tener su contestación con aquello de que los proyectos de la fragatas y la transformación de As Pías, por ejemplo, también figuraban como proyectos del gobierno central en tiempo del PP…y ya no digamos a la hora de fracasos, para eso están las hemerotecas, aquel cuento no chino sino italiano de la fábrica de vidrios a situar en los terrenos de Astano después de la defenestración del sector naval, uno de los ejemplos más citados en la comarca de Ferrolterra para ilustrar la frustración con las promesas electorales incumplidas.

Los ciudadanos critican que la conexión ferroviaria con Coruña y Madrid acumula años de retrasos, con promesas de modernización (electrificación y variantes) que no se materializan a la velocidad exigida lo que genera hartazgo en la población, no olvidemos la aún todavía reciente manifestación y las continuas entrevistas de la comisión ciudadana en las que solo reciben promesas y más promesas.

El choque político se reduce a una disputa de méritos: la oposición achaca las grandes mejoras al impulso estatal para restar mérito al alcalde, mientras el ejecutivo local defiende que el verdadero motor del cambio son las obras que transforman los barrios y la zona rural a pie de calle.

Todo eso seguro que se tendrá en cuenta en las próximas elecciones municipales previstas para mayo de 2027. Las últimas se celebraron el 28 de mayo de 2023, por lo que la siguiente convocatoria debería producirse en fechas similares.