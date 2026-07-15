Galicia completa el 60% de los ciclos de FP ofertados para el próximo curso en la primera adjudicación de plazas

El 60,66% de los 877 ciclos de Formación Profesional ofertados para el próximo curso en Galicia se han completado en la primera adjudicación de plazas cerrada este martes por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e FP, y que da derecho a matrícula.

Según los datos recabados, un total de 57.118 personas presentaron solicitud para cursar alguna modalidad de Formación Profesional, lo que representa un incremento de cerca del 2% (1.069 solicitudes más) con respecto al curso 2025-26.

Tal y como ha destacado la Consellería en una nota de prensa, el incremento más importante se concentra en los ciclos superiores de la modalidad ordinaria, con 15.893 solicitudes, 643 más (un 4,22% de incremento) con respecto al curso pasado.

Aunque el incremento más acusado se concentra en los ciclos superiores de FP Dual Intensiva, que crecen un 15,34%, también destacan los ciclos medios en la modalidad ordinaria, que crecen un 6,47% con 13.853 solicitudes recibidas (842 más). También ha experimentado una demanda alcista la nueva modalidad de FP Acelerada, este año, el segundo que está vigente, alcanza las 409 solicitudes, frente las 146 registradas en el mismo período el año anterior.

De los 877 ciclos en régimen ordinario ya están completos 532 (el 60,66%), mientras que en otros 345 quedan plazas vacantes de cara a las próximas adjudicaciones. En el caso de los ciclos de grado medio han agotado plazas un total de 249 ciclos (57,24%). En grado superior, 283 (64,03%) han cubierto plazas, mientras que 159 aún disponen de vacantes.

Entre los ciclos más demandados se encuentran los de las familias de Sanidad, donde el 95,29% de las plazas ya se han cubierto en esta primera adjudicación, de Actividades físicas y deportivas (el 92,59%) y de Imagen y sonido (90,48%).

En cuanto a las notas de acceso a ciclos superiores por la vía de Bachillerato, el de Higiene Bucodental en el Centro Integrado de FP Carballeira-Marcos Valcárcel (Ourense) encabeza el listado con un 8,53 de corte, seguido del de Anatomía patológica y citodiagnóstico en el Colegio Aloya (Vigo) con un 7,83, el ciclo de Acondicionamiento físico en el Instituto Agra do Orzán (A Coruña) y el de Laboratorio clínico y biomédico en el Centro Integrado de FP Leixa (Ferrol), ambos con una nota de corte de 7,72.

Con todo, hasta las 13.00 horas de este miércoles, el alumnado deberá confirmar o renunciar la plaza adjudicada, ya que de no hacerlo quedará excluido del procedimiento. La segunda adjudicación de plazas será el día 20 de julio y la tercera el 27 de julio. Después de las tres adjudicaciones, a partir del 1 de septiembre seguirá abierta la adjudicación continua desde los propios centros educativos en aquellos ciclos formativos donde queden plazas vacantes.