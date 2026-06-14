Editorial-  Ante el Día Mundial de toma de conciencia de abuso y maltrato en la vejez

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El silencio que nos empobrece: proteger y honrar a nuestros mayores

La madurez de una sociedad no se mide por su avance tecnológico ni por su crecimiento económico, sino por la dignidad con la que trata a sus ciudadanos más vulnerables. Cada 15 de junio, el Día Mundial de Toma de Conciencia de Abuso y Maltrato en la Vejez nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda, silenciosa y profundamente arraigada: la violencia, el abandono y la discriminación que sufren millones de personas mayores en todo el mundo.

El maltrato en la vejez rara vez ocupa las portadas de los diarios. A diferencia de otras formas de violencia doméstica o social, este fenómeno ocurre en la penumbra de los hogares, en el secretismo de algunas instituciones de cuidado o en la frialdad de una burocracia que deshumaniza el trato al anciano. Se manifiesta en el golpe físico, pero con mayor frecuencia se esconde en el maltrato psicológico, el abuso financiero, la negligencia médica y la peor de todas sus variantes: la indiferencia.

Gran parte del problema radica en la invisibilidad. Las víctimas a menudo callan por miedo a represalias, por vergüenza, o por el dolor profundo de saber que el agresor es un familiar directo o su cuidador principal. A esto se suma el «viejismo» o edadismo, ese prejuicio cultural que reduce el valor de un ser humano a su capacidad de producción económica. Al considerar a los mayores como una carga, la sociedad normaliza su aislamiento y valida, de forma indirecta, la pérdida de sus derechos fundamentales.

No podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado. El envejecimiento es el destino inevitable de todos los que tenemos la fortuna de vivir plenamente. Maltratar a nuestros ancianos es, en última instancia, sabotear nuestro propio futuro.

Para erradicar esta lacra, se requiere una acción coordinada y urgente. Los gobiernos deben fortalecer los marcos legales, endurecer las sanciones contra los abusadores y garantizar canales de denuncia seguros y accesibles. Las instituciones de salud y cuidado necesitan auditorías constantes y una formación profesional basada en la empatía y los derechos humanos. Pero, por encima de todo, el cambio debe ser comunitario: vecinos, familiares y ciudadanos debemos agudizar la mirada para detectar las señales de alerta y romper las cadenas del aislamiento.

La vejez debe dejar de ser sinónimo de vulnerabilidad para convertirse en lo que verdaderamente es: una etapa de sabiduría, legado y respeto. Cuidar, proteger y escuchar a nuestros mayores no es un acto de caridad; es un deber moral, una deuda de gratitud y la única vía posible para construir una sociedad verdaderamente justa y humana