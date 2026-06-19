Editorial: Este sábado, un hito histórico en Ferrol de comunión civil y militar

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Ferrol no se puede entender sin el rugido del mar y la impronta indeleble de sus Fuerzas Armadas. Con motivo de la conmemoración del 300 aniversario de la creación del Departamento Marítimo de Ferrol, la ciudad da un paso de gigante al democratizar un acto de profundo simbolismo patriótico. Al desplazar la ceremonia fuera de los muros militares, la Armada Española y el Concello no solo abren las puertas a los ciudadanos; extienden los brazos para acogerlos en la plaza pública.

La entrega y el amor a España en el día a día

Besar el lienzo nacional o prometer fidelidad a la Constitución Española ya no es un ritual reservado exclusivamente al estamento militar o a quienes cruzan umbrales acuartelados. Este sábado, cientos de vecinos darán un paso al frente de manera voluntaria para visibilizar su compromiso explícito con la soberanía, la convivencia y los valores compartidos que nos definen como nación.

El amor a España se manifiesta así con total naturalidad en el corazón de la urbe, recordando que la defensa del país es una responsabilidad colectiva que se nutre del esfuerzo civil diario.

Un compromiso de cara al futuro

El acto, presidido por el Almirante Jefe del Arsenal, Vicente Rubio Bolívar, y acompañado por el alcalde, José Manuel Rey Varela, proyecta una imagen potente de unidad. Al celebrarse en la emblemática Plaza de Armas, Ferrol demuestra que su enorme legado histórico no es una foto fija del pasado, sino un motor activo y vivo de orgullo nacional. Esta primera jura civil al aire libre acerca el significado de la Bandera a las familias y a las nuevas generaciones, despojándola de viejos corsés y consolidándola como el símbolo de libertad y respeto que ampara a todos los españoles.

«Ferrol no sería nada sin la Armada y la Armada no seguiría siendo nada sin Ferrol: un solo corazón latiendo por España». Porque este sábado, la Plaza de Armas no será solo el centro de la ciudad, sino el vivo reflejo de una simbiosis histórica insustituible; el testimonio de un pueblo que asume con orgullo su pasado y renueva, de cara al mañana, su inquebrantable promesa de lealtad a la Patria.