Ferrol invertirá cerca de 97.000 euros para reformar cuatro locales del Mercado de Caranza y ampliar su oferta comercial

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El Concello de Ferrol continúa impulsando la revitalización de los mercados municipales con la aprobación este martes, por parte de la junta de gobierno local, del proyecto de reforma de los puestos exteriores números 3, 4, 5 y 6 del Mercado de Caranza.

La actuación, que contará con una inversión de 96.750,29 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, forma parte de la estrategia municipal para modernizar estas instalaciones, favorecer la implantación de nuevos negocios y reforzar el comercio de proximidad.

Nuevos negocios para dinamizar el mercado

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, explicó que la intervención permitirá recuperar unos locales que llevan años sin actividad y que presentan un importante deterioro debido a su prolongado desuso.

El regidor señaló que esta actuación permitirá «recuperar a operatividade» de estos espacios y, al mismo tiempo, reforzar y diversificar la oferta comercial del mercado para convertirlo en un espacio «máis atractivo, dinámico e adaptado ás necesidades dos veciños«.

Una vez finalizadas las obras, los cuatro locales acogerán una floristería, una mercería y un establecimiento de Loterías y Apuestas del Estado, ampliando así los servicios disponibles en el mercado y contribuyendo a incrementar su actividad comercial.

Adaptación de los locales y mejora de la accesibilidad

El proyecto contempla la adecuación de estos cuatro establecimientos, situados en la primera planta del mercado y con acceso directo desde el vial público, para que dispongan de las condiciones necesarias de higiene, salubridad, accesibilidad y funcionalidad.

Entre las actuaciones previstas figura la reorganización de los espacios interiores y de los accesos. En los locales 3, 4 y 5 se eliminarán las actuales zonas de escaparate elevadas para mejorar su funcionalidad, mientras que en el local 6 se retirará la escalera que comunica con el altillo, que quedará desvinculado del espacio comercial.

Asimismo, se eliminarán las barreras arquitectónicas existentes mediante la ejecución de una solera al mismo nivel que el interior de los locales, facilitando un acceso completamente accesible. El proyecto también incluye la instalación de barandillas de protección y alumbrado de emergencia para mejorar la seguridad de las instalaciones.