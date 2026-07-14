Licitadas las obras de renovación del firme de la avenida Castelao de Ferrol por más de 360.000 euros

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La junta de gobierno Local del Concello de Ferrol ha aprobado este martes la licitación de las obras de renovación del firme de la avenida Castelao, en el barrio de Caranza, una actuación que contará con una inversión de 360.135,59 euros.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, informó de que este nuevo trámite da continuidad al proyecto aprobado la pasada semana y permitirá avanzar en la mejora de una de las principales vías de comunicación del barrio.

La intervención abarcará un total de 10.446 metros cuadrados de superficie, en el tramo comprendido entre el Auditorio de Ferrol y el complejo deportivo Javier Gómez Noya, una zona que soporta una elevada intensidad de tráfico tanto de vehículos particulares como de transporte público.

Con esta actuación, el Concello pretende mejorar el estado del pavimento, incrementar la seguridad vial y ofrecer mejores condiciones de circulación en uno de los ejes viarios más utilizados de Caranza.