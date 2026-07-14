Enol y Marlena se incorporan al cartel de las Fiestas de verano de Ferrol y actuarán el 30 de agosto

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El cartel de las Fiestas de verano de Ferrol 2026 sigue creciendo. El alcalde, José Manuel Rey Varela, anunció este martes la incorporación del cantante asturiano Enol y del dúo madrileño Marlena, que ofrecerán un concierto conjunto el próximo 30 de agosto en la plaza de Armas.

Con estas nuevas confirmaciones, el Concello continúa completando una programación musical que ya había anunciado las actuaciones de Fangoria, Bombai y Yoly Saa, previstas para el 21 de agosto, además del concierto de Celtas Cortos, que tendrá lugar el 26 de agosto.

Dos de las propuestas con mayor proyección del pop nacional

Enol se ha consolidado como una de las voces emergentes del pop urbano español gracias a canciones como ‘Un beso a la mitad’, ‘Santorini’ o ‘Éramos dos’, con las que ha logrado una importante repercusión en plataformas digitales y una creciente presencia en los principales escenarios del país.

Por su parte, Marlena, formado por Ana Legazpi y Carolina Moyano, se ha convertido en uno de los grupos revelación del pop nacional. Temas como ‘Me sabe mal’, ‘Gitana’ o ‘Muñequita de cristal’ han impulsado la trayectoria del dúo, que mantiene un crecimiento constante tanto en festivales como en plataformas de música en línea.

Más incorporaciones en las próximas semanas

La contratación de estos dos conciertos supone una inversión de 79.860 euros, según informó el Concello.

El gobierno local avanzó además que la programación de las Fiestas de verano todavía no está cerrada y que en las próximas semanas se darán a conocer nuevos artistas que completarán el cartel de esta edición.