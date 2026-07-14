Ferrol en Común reclama más medidas de seguridad en las catas arqueológicas del Sánchez Aguilera

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Ferrol en Común ha reclamado este martes al gobierno local que refuerce las medidas de seguridad en las catas arqueológicas que se están llevando a cabo en el entorno del Sánchez Aguilera y que informe del resultado de los trabajos y de las actuaciones previstas para la conservación del patrimonio que pueda aparecer.

La formación señala que las excavaciones, adjudicadas por 34.200 euros, se están desarrollando, a su juicio, en unas condiciones que ponen en riesgo la circulación de personas y vehículos. En este sentido, asegura que la única señalización existente consiste en cintas y conos, una situación que considera insuficiente para garantizar la seguridad en una zona muy transitada.

Solicita compatibilizar los trabajos con el uso del aparcamiento

Desde Ferrol en Común demandan una actuación inmediata que permita compatibilizar el desarrollo de las catas con el funcionamiento del que califican como el principal aparcamiento disuasorio gratuito de la ciudad.

La formación critica además lo que considera una falta de vigilancia y control por parte del gobierno municipal sobre los trabajos ejecutados por empresas contratadas por el Concello, especialmente, señala, en un espacio donde consideran que existen riesgos derivados de las excavaciones.

Piden información sobre los hallazgos arqueológicos

Asimismo, Ferrol en Común lamenta la falta de información sobre los resultados de las catas arqueológicas y solicita al alcalde que facilite datos sobre los posibles restos patrimoniales localizados y las medidas previstas para su conservación.

En este sentido, la formación muestra su preocupación por la protección del patrimonio histórico y asegura que no desea que vuelva a producirse una situación como la vivida en la rúa San Francisco, donde, según recuerda, fueron enterrados los restos más antiguos de la muralla de Ferrol hallados durante unas excavaciones.