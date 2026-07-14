Ferrol iniciará la mejora integral del Camiño C-4 de Ponzos con una inversión de más de 110.000 euros

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El Concello de Ferrol ha dado un nuevo paso para la mejora de la red viaria del rural con la aprobación este martes, en la junta de gobierno local, del Plan de Seguridad y Salud y del Plan de Gestión de Residuos de las obras de repavimentación del Camiño C-4, situado en Ponzos, en la parroquia de Covas. Con este trámite, la actuación podrá comenzar en las próximas semanas.

El proyecto supondrá una inversión de 110.658,40 euros y permitirá renovar un vial de 1.370 metros de longitud y una anchura media de 5,25 metros, cuyo firme está formado actualmente por zahorra.

Un vial más seguro y adaptado a las necesidades del entorno

La intervención consistirá en la ejecución de una nueva capa de rodadura más adecuada para las características de esta carretera, utilizada como acceso a varias viviendas, explotaciones agrícolas y un centro hípico.

El alcalde de Ferrol, José Manuel Rey Varela, enmarcó esta actuación dentro de la estrategia municipal para mejorar las comunicaciones en las parroquias del municipio. En este sentido, aseguró que el gobierno local pretende «continuar mellorando a rede viaria das zonas rurais mediante intervencións que permitan dar resposta ás necesidades da veciñanza«.

Asimismo, el regidor avanzó que el Concello seguirá impulsando actuaciones en los distintos barrios y parroquias para «reforzar a seguridade viaria e facilitar unhas comunicacións máis cómodas para a cidadanía«.

Las obras tienen un plazo de ejecución previsto de un mes y buscan mejorar tanto la seguridad de la circulación como las condiciones de acceso a este entorno rural.